«Торонто» – «Монреаль». Щербак забросил первую шайбу в НХЛ в дебютном матче
Форвард «Монреаля» Никита Щербак забросил первую шайбу в НХЛ в дебютном матче в лиге против «Торонто» (5:3).
В первом периоде россиянин отличился с передач Джеффа Петри и Филиппа Дано. Результативным стал первый его бросок по воротам. Всего он провел на льду около 11 минут и закончил матч с полезностью «+1».
В 27 матчах АХЛ текущего сезона 21-летний Щербак набрал 20 (10+10) очков.
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