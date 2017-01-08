Форвард «Монреаля» Никита Щербак забросил первую шайбу в в дебютном матче в лиге против «Торонто» (5:3).

В первом периоде россиянин отличился с передач Джеффа Петри и Филиппа Дано. Результативным стал первый его бросок по воротам. Всего он провел на льду около 11 минут и закончил матч с полезностью «+1».

В 27 матчах АХЛ текущего сезона 21-летний Щербак набрал 20 (10+10) очков.