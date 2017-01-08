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    «Торонто» – «Монреаль». Щербак забросил первую шайбу в НХЛ в дебютном матче

    Теги Монреаль Торонто НХЛ Никита Щербак

    Форвард «Монреаля» Никита Щербак забросил первую шайбу в НХЛ в дебютном матче в лиге против «Торонто» (5:3). 

    В первом периоде россиянин отличился с передач Джеффа Петри и Филиппа Дано. Результативным стал первый его бросок по воротам. Всего он провел на льду около 11 минут и закончил матч с полезностью «+1». 

    В 27 матчах АХЛ текущего сезона 21-летний Щербак набрал 20 (10+10) очков. 

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