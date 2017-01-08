НБА. Регулярный чемпионат. 42 очка Батлера помогли «Чикаго» обыграть «Торонто» в овертайме, «Сан-Антонио» был сильнее «Шарлотт» и другие матчи
В субботу, 7 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Чикаго» примет «Торонто», «Сан-Антонио» – «Шарлотт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 января, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Тиг (19 + 8 передач), Джордж (19), Янг (16 + 9 подборов), Тернер (13 + 10 подборов), Робинсон (8) – старт; Майлз (15), Джефферсон (14 + 7 подборов), Эллис (9), Серафин (8), Брукс (2), Ньянг (0).
- Дата проведения
- 8 января, 03.30, «TD Garden»
- Бостон
- Томас (38), Смарт (22 + 6 передач), Краудер (8), Хорфорд (8 + 7 подборов + 8 передач), Джонсон (6) – старт; Грин (15), Олиник (12), Розир (4), Жеребко (4), Браун (0).
- Дата проведения
- 8 января, 04.00, «United Center»
- Чикаго
- Батлер (42 + 10 подборов), Уэйд (20 + 7 передач), Гибсон (8), Лопес (6), Картер-Уильямс (5) – старт; Макдермотт (17 + 10 подборов), Миротич (12 + 9 подборов), Грант (8), Фелисио (5 + 8 подборов).
- Дата проведения
- 8 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
- Уэстбрук (32 + 17 подборов + 11 передач + 5 потерь), Адамс (16 + 4 блок-шота), Оладипо (15), Роберсон (13 + 8 подборов), Сабонис (9) – старт; Кантер (14), Пэйн (8), Абринес (7), Ловернь (4), Грант (3 + 4 блок-шота).
- Дата проведения
- 8 января, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
- ЛаВин (24 + 9 подборов), Таунс (18 + 15 подборов), Уиггинс (16 + 5 потерь), Рубио (12 + 7 передач), Дженг (11 + 8 подборов) – старт; Мухаммад (5), Бьелица (4), Данн (2), Раш (0), Олдрич (0).
- Дата проведения
- 8 января, 04.30, «American Airlines Center»
- Даллас
- Барнс (21), Новицки (11), Мэттьюз (9), Уильямс (7 + 7 подборов), Богут (2 + 11 подборов) – старт; Харрис (11), Пауэлл (8), Бареа (7 + 7 передач), Андерсон (3), Финни-Смит (3), Сет Карри (0), Бруссино (0), Межри (0).
- Дата проведения
- 8 января, 04.30, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
- Ленард (19), Олдридж (15 + 11 подборов), Грин (6), Пау Газоль (5), Паркер (2) – старт; Бертанс (21), Дедмон (15 + 10 подборов), Миллс (13), Симмонс (3), Джинобили (3), Мюррей (0), Андерсон (0).
- Дата проведения
- 9 января, 05.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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