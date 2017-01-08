Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать

    НБА. Регулярный чемпионат. 42 очка Батлера помогли «Чикаго» обыграть «Торонто» в овертайме, «Сан-Антонио» был сильнее «Шарлотт» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Атланта Шарлотт Чикаго Даллас Денвер Детройт Индиана Миннесота Нью-Йорк Новый Орлеан Портленд Сан-Антонио Торонто НБА Юта Оклахома-Сити

    В субботу, 7 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Чикаго» примет «Торонто», «Сан-Антонио» – «Шарлотт».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Индиана – Нью-Йорк 123:109 (33:29, 29:14, 34:27, 27:39)
    Дата проведения
    8 января, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Статистика
    Индиана
    Тиг (19 + 8 передач), Джордж (19), Янг (16 + 9 подборов), Тернер (13 + 10 подборов), Робинсон (8) – старт; Майлз (15), Джефферсон (14 + 7 подборов), Эллис (9), Серафин (8), Брукс (2), Ньянг (0).
    Нью-Йорк
    Энтони (17), Порзингис (16 + 4 блок-шота + 5 потерь), Роуз (14), Ли (9), Ноа (4) – старт; Дженнингс (17), Кузминскас (13), Эрнангомес (8), О’Куинн (5), Томас (3), Холидэй (2), Бэйкер (1).

     

    Бостон – Новый Орлеан 117:108 (28:31, 29:22, 36:20, 24:35)
    Дата проведения
    8 января, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча Статистика
    Бостон
    Томас (38), Смарт (22 + 6 передач), Краудер (8), Хорфорд (8 + 7 подборов + 8 передач), Джонсон (6) – старт; Грин (15), Олиник (12), Розир (4), Жеребко (4), Браун (0).
    Новый Орлеан
    Дэвис (36 + 15 подборов), Холидэй (13), Хилд (9), Хилл (4), Каннингем (0) – старт; Гэллоуэй (20), Мотеюнас (11), Мур (7), Эванс (4 + 6 передач), Джонс (4).

     

    Чикаго – Торонто 123:118 OT (29:28, 19:33, 26:25, 33:21, 16:11)
    Дата проведения
    8 января, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча Статистика
    Чикаго
    Батлер (42 + 10 подборов), Уэйд (20 + 7 передач), Гибсон (8), Лопес (6), Картер-Уильямс (5) – старт; Макдермотт (17 + 10 подборов), Миротич (12 + 9 подборов), Грант (8), Фелисио (5 + 8 подборов).
    Торонто
    ДеРозан (36 + 8 подборов), Лаури (27 + 9 подборов + 12 передач), Валанчюнас (14 + 7 подборов), Кэрролл (9), Ногейра (9 + 8 подборов) – старт; Джозеф (14), Росс (7), Пауэлл (2), Пелтль (0).

     

    Оклахома-Сити – Денвер 121:106 (24:22, 36:38, 28:20, 33:26)
    Дата проведения
    8 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Оклахома-Сити
    Уэстбрук (32 + 17 подборов + 11 передач + 5 потерь), Адамс (16 + 4 блок-шота), Оладипо (15), Роберсон (13 + 8 подборов), Сабонис (9) – старт; Кантер (14), Пэйн (8), Абринес (7), Ловернь (4), Грант (3 + 4 блок-шота).
    Денвер
    Бартон (21 + 7 подборов), Галлинари (15 + 7 подборов), Нуркич (11 + 10 подборов), Артур (10), Мудиай (0) – старт; Чендлер (24 + 7 подборов), Нельсон (13 + 8 передач), Мюррэй (4), Фарид (4 + 10 подборов), Эрнангомес (4).

     

    Миннесота – Юта 92:94 (24:25, 24:22, 32:22, 12:25)
    Дата проведения
    8 января, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча Статистика
    Миннесота
    ЛаВин (24 + 9 подборов), Таунс (18 + 15 подборов), Уиггинс (16 + 5 потерь), Рубио (12 + 7 передач), Дженг (11 + 8 подборов) – старт; Мухаммад (5), Бьелица (4), Данн (2), Раш (0), Олдрич (0).
    Юта
    Джордж Хилл (19 + 7 передач), Хэйворд (16), Фэйворс (15), Гобер (12 + 13 подборов + 4 блок-шота), Худ (3) – старт; Лайлс (13), Инглс (9), Беркс (4), Джонсон (2), Диао (1), Мак (0).

     

    Даллас – Атланта 82:97 (20:22, 22:23, 17:21, 23:31)
    Дата проведения
    8 января, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Статистика
    Даллас
    Барнс (21), Новицки (11), Мэттьюз (9), Уильямс (7 + 7 подборов), Богут (2 + 11 подборов) – старт; Харрис (11), Пауэлл (8), Бареа (7 + 7 передач), Андерсон (3), Финни-Смит (3), Сет Карри (0), Бруссино (0), Межри (0).
    Атланта
    Шредер (20), Миллсэп (17 + 9 подборов + 6 передач), Ховард (15 + 20 подборов), Бэйзмор (6), Сефолоша (0) – старт; Хардуэй (22), Мускала (11), Дилэйни (4), Принс (2), Хамфрис (0).

     

    Сан-Антонио – Шарлотт 102:85 (24:24, 23:26, 26:14, 29:21)
    Дата проведения
    8 января, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Статистика
    Сан-Антонио
    Ленард (19), Олдридж (15 + 11 подборов), Грин (6), Пау Газоль (5), Паркер (2) – старт; Бертанс (21), Дедмон (15 + 10 подборов), Миллс (13), Симмонс (3), Джинобили (3), Мюррей (0), Андерсон (0).
    Шарлотт
    Уокер (18), Лэмб (13 + 8 подборов), Кидд-Гилкрист (12 + 9 подборов), Марв. Уильямс (11), Зеллер (9 + 9 подборов) – старт; Хибберт (10), Белинелли (5), Сешнс (3), Робертс (2), Камински (2), Грэм (0).

     

    Портленд – Детройт
    Дата проведения
    9 января, 05.00, «Moda Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НБА

    Статистика НБА

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться