Финал Гран-при. Малинин, Кагияма, Сато, Аймо, Шайдоров, Грассль выйдут на лед с короткими программами
Малинин, Кагияма и Сато представят короткие программы в финале Гран-при.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Гренобль, Франция
Мужчины
Короткая программа
Начало – 23:05 по московскому времени (6 декабря), прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Михаил Шайдоров (Казахстан)
2. Даниэль Грассль (Италия)
3. Кевин Аймо (Франция)
4. Шун Сато (Япония)
5. Юма Кагияма (Япония)
6. Илья Малинин (США)
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Гренобле: там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Чок и Бейтс
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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