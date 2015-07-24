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Шестилетний Ибрагим Льянов отжался более 4 тысяч раз и побил мировые рекорды

Теги рекорды фитнес ТАСС Ибрагим Льянов Экзотические виды

Шестилетний Ибрагим Льянов из Ингушетии побил мировые рекорды по количеству отжиманий от пола за один подход и на большее их количество. 

Рекорды зафиксировал главный эксперт Книги рекордов России категории «Фитнес» Андрей Лобков.

За два часа Льянов отжался 3720 раз и превзошел предыдущее достижение, принадлежавшее Рахиму Куриеву (3202). 

«Второй рекорд называется «Наибольшее количество отжиманий от пола за один подход в мире мальчиком шести лет» с результатом 4445 повторений. Я думаю, это праздник не только Ингушетии, но и всей России», – сказал Лобков. 

Льянов является уроженцем села Новый Редант Малгобекского района Ингушетии. Мальчика тренировал отец, сейчас ребенок ежедневно посещает физкультурно-оздоровительный комплекс в родном селе и два раза в неделю – спортивный клуб «Чингиз» в Назрани. 

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