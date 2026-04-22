Всемирная федерация дартса не планирует возвращать россиян на турниры
Генеральный секретарь Всемирной федерации дартса (WDF) Ник Роллс сообщил, что организация не намерена допускать российских спортсменов к международным турнирам.
«WDF регулярно проводит совещания руководства, на которых обсуждается тема российско-украинского конфликта.
Последняя из этих встреч состоялась 4 апреля 2026 года, на ней было единогласно решено, что общая позиция в отношении конфликта остается неизменной и что решение не допускать российских и белорусских игроков к участию в турнирах и кубках WDF остается в силе», – сказал Роллс.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Дротики опасная штука в руках русских :)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем