Всемирная федерация дартса не планирует возвращать россиян на турниры.

Генеральный секретарь Всемирной федерации дартса (WDF) Ник Роллс сообщил, что организация не намерена допускать российских спортсменов к международным турнирам.

«WDF регулярно проводит совещания руководства, на которых обсуждается тема российско-украинского конфликта.

Последняя из этих встреч состоялась 4 апреля 2026 года, на ней было единогласно решено, что общая позиция в отношении конфликта остается неизменной и что решение не допускать российских и белорусских игроков к участию в турнирах и кубках WDF остается в силе», – сказал Роллс.

Организатор турниров по дартсу американец Хадсон создал движение за возвращение россиян на международные турниры