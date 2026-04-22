Всемирная федерация дартса не планирует возвращать россиян на турниры

Генеральный секретарь Всемирной федерации дартса (WDF) Ник Роллс сообщил, что организация не намерена допускать российских спортсменов к международным турнирам.

«WDF регулярно проводит совещания руководства, на которых обсуждается тема российско-украинского конфликта.

Последняя из этих встреч состоялась 4 апреля 2026 года, на ней было единогласно решено, что общая позиция в отношении конфликта остается неизменной и что решение не допускать российских и белорусских игроков к участию в турнирах и кубках WDF остается в силе», – сказал Роллс.

Организатор турниров по дартсу американец Хадсон создал движение за возвращение россиян на международные турниры

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Дротики опасная штука в руках русских :)
Тренер сборной по дартсу Гут: «Во Всемирной федерации почти каждый месяц собираются и все никак не могут решиться вернуть нас обратно»
вчера, 07:33
Организатор турниров по дартсу американец Хадсон создал движение за возвращение россиян на международные турниры
вчера, 07:25
Норвежский журналист Салтведт: «В ряде видов спорта отсутствие России заметно сказалось на уровне конкуренции. Это особенно касается хоккея, фигурного катания и лыж»
19 апреля, 08:34
Сын Эрдогана: «Россия – это одно из наиболее выдающихся государств мира с точки зрения развития традиционных видов спорта»
4 апреля, 14:39
В Сочи провели турнир по «пельменному покеру»
31 марта, 13:03
Количество занимающихся бодибилдингом в России выросло на 585 тысяч человек в 2025 году, согласно отчету Минспорта
20 марта, 10:09
«С кайтом можно кататься везде – от заснеженной тундры до пустыни Сахара». 9 наивных вопросов о кайтсерфинге
17 марта, 10:00Спецпроект
На Люка Литтлера напала оса во время финала чемпионата мира по дартсу. Он выиграл 2-й ЧМ подряд и первым за 10 лет защитил титул
3 января, 22:01Видео
🎯 Чемпионат мира по дартсу-2026. Финал. Люк Литтлер разгромил Гиана ван Вена и выиграл второй турнир подряд
3 января, 21:39
Чемпионат мира по дартсу-2026. Полуфинал. Литтлер обыграл Сирла, ван Вен победил Андерсона
3 января, 05:45
Чемпионат мира по дартсу-2026. 1/4 финала. Литтлер обыграл Ратайского, Хамфрис уступил ван Вену и другие результаты
2 января, 06:50
Ко всем новостям
Последние новости
Кинопоиск эксклюзивно покажет пятый турнир российского Падел Тура. Он впервые пройдет в Екатеринбурге
19 сентября 2025, 14:00
В Тюмени пройдет Гранд-финал Континентальной лиги боулинга. Финалы прокомментирует Губерниев в эфире «Матч ТВ»
22 ноября 2024, 13:13
Российские спортсмены выступят на чемпионате мира по мас-рестлингу в Киргизии
5 ноября 2024, 11:55
Массовая драка произошла на матче чемпионата России по регболу в Челябинске
5 ноября 2024, 11:02
27 октября в Ижевске стартует 7-й этап Континентальной лиги боулинга. Финалы прокомментирует Губерниев в эфире «Матч ТВ»
24 октября 2024, 15:38
6 октября в Тюмени стартует шестой этап Континентальной лиги боулинга. Финалы покажет «Матч ТВ» под комментарий Губерниева
30 сентября 2024, 16:08
В Ташкенте пройдет Кубок Континентальной лиги боулинга. Финалы в прямом эфире покажет «Матч ТВ»
19 августа 2024, 10:25
В Красноярске проходит Кубок России по боулингу. Финалы в прямом эфире покажет «Матч ТВ»
3 июля 2024, 06:55
16 июня в Казахстане стартует четвертый этап Континентальной лиги боулинга. Финалы в прямом эфире покажет «Матч! Игра»
7 июня 2024, 08:56
В Калужской области пройдет Фестиваль внутренней и внешней гармонии М.И.Р.
24 мая 2024, 10:56
Рекомендуем