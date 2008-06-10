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В Чехии включили гимн СССР во время награждения россиянок на Гран-при по художественной гимнастике

Теги художественная гимнастика Гран-при видео сборная России (художественная гимнастика) Политика Арина Аверина ТАСС Дарья Трубникова Гимнастика

Организаторы этапа Гран-при по художественной гимнастике в чешском городе Брно включили гимн СССР во время церемонии награждения по итогам индивидуального многоборья. 

Соревнования прошли 8 июня, победу в многоборье одержала россиянка Дарья Трубникова, второе место заняла ее соотечественница Арина Аверина. 

9 июня в отдельных видах многоборья Аверина выиграла золото в упражнениях с мячом, обручем и лентой. 

«Когда мы стояли на пьедестале и зазвучала музыка, мы сначала ничего не поняли, но потом осознали, что звучит советский гимн.

Организаторы потом не включили российский гимн, но на следующий день соревнований во время награждения звучал уже наш гимн. Со мной такое произошло впервые, для меня это было необычно», – рассказала Арина Аверина. 

Организаторы турнира принесли извинения за допущенную ошибку, сообщает ТАСС.

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