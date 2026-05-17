Нганну – об анонсе возвращения Конора во время его волкаута: «И что я должен делать с этой херней? Остановиться во время выхода в клетку и подождать?»
Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну отреагировал на анонс поединка Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя во время его выхода на бой.
«И что я должен делать с этой херней? Остановиться во время выхода в клетку и подождать? Мне плевать, бро. Жизнь продолжается. У меня есть свои дела. Пусть люди делают, что им хочется», – сказал Нганну.
Дана Уайт объявил о поединке Конора во время выхода Нганну на поединок с Фелипе Линсом на MVP MMA.
Пол – об анонсе боя Конора во время выхода Нганну на поединок с Линсом: «Это просто показывает, как мы на них давим. Наркоман вернулся! Отлично»
Нганну отлупил бедолагу-полутяжеловеса и вызвал Джонса. Супербой в лиге Джейка Пола близко?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMAFightingonSBN
