Ронда Раузи: «Дана и другие парни говорили обо мне много не очень хороших вещей. И моя лояльность закончилась»

Раузи снова раскритиковала UFC.

Ронда Раузи рассказала, как сейчас относится к UFC .

«Дана и другие парни говорили обо мне много не очень хороших вещей. И моя лояльность закончилась. Я больше не отношусь к этой организации. Это не значит, что я их ненавижу. Но любопытно, что на их пресс-конференции после их поединков спрашивают именно про мой бой. Это о многом говорит.

Бой с Карано – денежный. Один из самых денежных за долгое время. И, конечно, мы должны сделать все шикарно. Тут дают то, чего не дают в UFC. Дают бойцам почувствовать себя сильными», – сказала Раузи.

Напомним, дебютный ивент MVP MMA состоится 17 мая в Лос-Анджелесе.

Секс-символы ММА подерутся на турнире для Netflix. Где пропадали Раузи и Карано?