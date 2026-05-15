Ронда Раузи: «Дана и другие парни говорили обо мне много не очень хороших вещей. И моя лояльность закончилась»
«Дана и другие парни говорили обо мне много не очень хороших вещей. И моя лояльность закончилась. Я больше не отношусь к этой организации. Это не значит, что я их ненавижу. Но любопытно, что на их пресс-конференции после их поединков спрашивают именно про мой бой. Это о многом говорит.
Бой с Карано – денежный. Один из самых денежных за долгое время. И, конечно, мы должны сделать все шикарно. Тут дают то, чего не дают в UFC. Дают бойцам почувствовать себя сильными», – сказала Раузи.
Напомним, дебютный ивент MVP MMA состоится 17 мая в Лос-Анджелесе.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Most Valuable Promotions
Все прочитали до конца, чтоб посмотреть видео с Джиной
