  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Пол – об анонсе боя Конора во время выхода Нганну на поединок с Линсом: «Это просто показывает, как мы на них давим. Наркоман вернулся! Отлично»
0

Пол – об анонсе боя Конора во время выхода Нганну на поединок с Линсом: «Это просто показывает, как мы на них давим. Наркоман вернулся! Отлично»

Джейк Пол прокомментировал анонс поединка Конора во время выхода на бой Нганну.

Джейк Пол прокомментировал анонс поединка Конора Макгрегора в UFC во время выхода на бой Фрэнсиса Нганну на MVP MMA.

«Наркоман вернулся! Отлично. Круто. Не имеет значения. Это просто показывает, как мы на них давим. Маленькие неуверенные в себе мальчики, которые срутся от нашего ивента», – сказал Пол на пресс-конференции после турнира MVP MMA.

Напомним, минувшей ночью Дана Уайт объявил поединок Конора и Макса Холлоуэя на UFC 329.

Нганну отлупил бедолагу-полутяжеловеса и вызвал Джонса. Супербой в лиге Джейка Пола близко?

Только не думайте, что лига Джейка Пола – спасение для ММА

У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?5877 голосов
КонечноКонор Макгрегор
НетМакс Холлоуэй
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Happy Punch
logoMMA
logoДжейк Пол
logoДана Уайт
logoUFC
logoФрэнсис Нганну
logoКонор Макгрегор

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Бойцы UFC, берите власть в свои руки! С вами нам будет проще договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов
ОтветBarry Allen_1116661979
Бойцы UFC, берите власть в свои руки! С вами нам будет проще договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов
ахахаха, хорош)
ОтветBarry Allen_1116661979
Бойцы UFC, берите власть в свои руки! С вами нам будет проще договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов
Лучший))
Давили 15 секунд, но пора и честь знать
В точку 😂👍
Да вы никому не интересны. Даже бойцов своих нет. Паразитируете на стариках из UFC.
ОтветNonFactor
Да вы никому не интересны. Даже бойцов своих нет. Паразитируете на стариках из UFC.
Я долго бежал за вами чтобы сказать как вы мне не интересны(c))) Нганну старик который валял как тряпку якобы топа UFC борцуху Гана.И вообще прошёл лишь один ивент у них с чего выводы что у них своих бойцов не найдётся или не переманят кого нибудь как UFC раньше из других организаций?!!!Это пойдёт на пользу и самому UFC может наконец то Дана начнёт думать головой и не игнорить например Волкова,Царукяна в угоду своих любимчиков.
ОтветEduard Ma
Я долго бежал за вами чтобы сказать как вы мне не интересны(c))) Нганну старик который валял как тряпку якобы топа UFC борцуху Гана.И вообще прошёл лишь один ивент у них с чего выводы что у них своих бойцов не найдётся или не переманят кого нибудь как UFC раньше из других организаций?!!!Это пойдёт на пользу и самому UFC может наконец то Дана начнёт думать головой и не игнорить например Волкова,Царукяна в угоду своих любимчиков.
Ты же сам и написал, что нет у них своих бойцов. Что Нганну, что остальные, все сделали своё имя в UFC.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джон Джонс: «Если смогу расторгнуть контракт с UFC, было бы здорово подраться с Нганну в MVP»
17 мая, 05:10
«Это бой против UFC». Что важно знать про лигу Джейка Пола, куда подписались Нганну и Диаз?
11 мая, 15:35
Дана Уайт: «Пока ничего не объявляем, но Конор должен подраться этим летом»
8 мая, 07:56
Рекомендуем
Главные новости
Соннен – о Нганну и Джонсе: «Нет никакого контракта, не дающего им подраться. Они могут подраться прямо сейчас, просто не хотят»
26 минут назад
Ломаченко может провести бой во втором полулегком весе c Наваррете за два титула
сегодня, 13:47
Брайс Митчелл: «Я кормлю куриц яичницей и едой из UFC. Надеюсь, Дана не рассердится, курочкам тоже нужно что-то есть»
сегодня, 12:19
Тренер Двалишвили: «Ждем, когда Ян назовет дату. Это тот соперник, о котором нам сообщили. Не думаю, что что-то изменится»
сегодня, 11:37
Алекс Перейра повторил фото Майка Тайсона в Ferrari
сегодня, 11:18Фото
Дрикус дю Плесси: «Скоро будут объявлены мой следующий бой и соперник. Пора возвращаться»
сегодня, 09:37
Вечер бокса в Гизе: Усик – Верховен, Шираз против Бегича и другие бои
сегодня, 09:30
Дана Уайт: «США – страна иммигрантов. Все приехали откуда-то, все будут представлены на турнире в Белом доме. Я старался включить китайского бойца, но не вышло»
сегодня, 09:23
Умер чемпион Европы по боксу Петр Галкин. Ему было 68 лет
сегодня, 09:06
Карлос Пратес: «Думаю о том, чтобы выиграть титул и затем вызвать Топурию»
сегодня, 07:49
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем