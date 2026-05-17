Пол – об анонсе боя Конора во время выхода Нганну на поединок с Линсом: «Это просто показывает, как мы на них давим. Наркоман вернулся! Отлично»

Джейк Пол прокомментировал анонс поединка Конора Макгрегора в UFC во время выхода на бой Фрэнсиса Нганну на MVP MMA.

«Наркоман вернулся! Отлично. Круто. Не имеет значения. Это просто показывает, как мы на них давим. Маленькие неуверенные в себе мальчики, которые срутся от нашего ивента», – сказал Пол на пресс-конференции после турнира MVP MMA.

Напомним, минувшей ночью Дана Уайт объявил поединок Конора и Макса Холлоуэя на UFC 329.

