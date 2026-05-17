0

Джон Джонс: «Если смогу расторгнуть контракт с UFC, было бы здорово подраться с Нганну в MVP»

Джонс ответил на вызов Нганну.

Джонс Джонс ответил на вызов Фрэнсиса Нганну.

«Мне нужно постараться расторгнуть контракт с UFC. Это будет самая сложная часть.

Я не думаю, что Дана заинтересован в деловых отношениях с Фрэнсисом, так что сделать бой с MVP, вероятно, будет единственным способом. Если смогу расторгнуть контракт с UFC, это было бы здорово», – сказал Джонс.

Фрэнсис Нганну нокаутировал Филипе Линса на турнире MVP MMA

У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?5883 голоса
КонечноКонор Макгрегор
НетМакс Холлоуэй
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Orbit
logoФрэнсис Нганну
logoUFC
logoMMA
logoДана Уайт
logoДжон Джонс

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Господи, да толстый Джонс просто хайпит.
Он от 20+ лямов Уайта от Аспинала убежал.
Тут в будку от Нганну за 5 выскочит? Неее

Если сейчас Нганну (основной магнит + Диаз) получил невероятный 1 млн., сколько для Джонни найдут? Я думал, что Френсис за Линзами хотя бы 10 получил. А тут совсем бомжовые расценки. АСА его себе позволить может, за лямчик то.
Не верьте Джонсу, как всегда врёт.
Его и в белый дом не поставили, тк свистит в уши, дел с ним иметь не хотят.
ОтветMuerte
Господи, да толстый Джонс просто хайпит. Он от 20+ лямов Уайта от Аспинала убежал. Тут в будку от Нганну за 5 выскочит? Неее Если сейчас Нганну (основной магнит + Диаз) получил невероятный 1 млн., сколько для Джонни найдут? Я думал, что Френсис за Линзами хотя бы 10 получил. А тут совсем бомжовые расценки. АСА его себе позволить может, за лямчик то. Не верьте Джонсу, как всегда врёт. Его и в белый дом не поставили, тк свистит в уши, дел с ним иметь не хотят.
Нганну мешок , а под Тома нужно серьезно готовиться
Ответzzzeeerrrooo
Нганну мешок , а под Тома нужно серьезно готовиться
Ага пока Нганну не ушел из ufc Джонс не переходил в тяжелый вес, два три года готовился)))
Нганну не впечатлил, отгребал от кудрявого бразильского мешка, который в 3 раза его меньше. Джонс сводит Фрэнки в школу.
ОтветKASTALOMMM
Нганну не впечатлил, отгребал от кудрявого бразильского мешка, который в 3 раза его меньше. Джонс сводит Фрэнки в школу.
Нганну не тренил, вышел на лайте и в пол силы нокаутировал ноунейма, даже не стал добивать, а представь он готовится начнет к бою с Джонсом
ОтветIsa Babaev_1116975023
Нганну не тренил, вышел на лайте и в пол силы нокаутировал ноунейма, даже не стал добивать, а представь он готовится начнет к бою с Джонсом
Бред. А представь : Джонс начнёт готовиться?
Если бы Джейк Пол смог бы организовать этот бой - это был бы удар по UFC и Дане, самый крутой человек планеты был бы не у них. Но к сожалению UFC предусматривает такие ситуации и подписывает эксклюзивные контракты со своими звездами на много боев, не отработав которые они не имеют драться в других организациях. Или дерешься у них, или не дерешься вообще, так что без шансов на этот бой.
Легкий бой для Джонса, Нганну ничего не сможет сделать с борьбой Джонса. Да и в стойке может выхватить, если не попадет своей мельницей случайно.
"верю, верю, реалистично, вот щас верю"
Оба конечно далеки от своих лучших версий, но Нганну до сих пор бьёт как поезд
У Джонса ген осторожности выработался, вряд ли он полезет под слоняру камерунскую
Какие бы шикарные бои увидели в тяжёлом весе, если бы бойцы были по сговорчивее, например Перейра - Нганну и Джонс - Аспиналл, тяжёлый вес утёр бы нос другим весам, раздутое эго бойцов помешало это увидеть.
ОтветАКА
Какие бы шикарные бои увидели в тяжёлом весе, если бы бойцы были по сговорчивее, например Перейра - Нганну и Джонс - Аспиналл, тяжёлый вес утёр бы нос другим весам, раздутое эго бойцов помешало это увидеть.
Прикол в том, что Перейра со всеми готов и сговорчив. Как и Аспинал. А вот остальные "герои" как "боксер" и "козёл" не готовы
Для Джонса дубовый стиль Нганну - хорошая прогулка и победа над «лучшим» к завершению карьеры.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
«Это бой против UFC». Что важно знать про лигу Джейка Пола, куда подписались Нганну и Диаз?
11 мая, 15:35
Худший титульный бой в истории UFC. Опросили 10 экспертов
30 апреля, 12:45
30 главных людей в истории UFC
26 апреля, 06:00
Рекомендуем
Главные новости
Соннен – о Нганну и Джонсе: «Нет никакого контракта, не дающего им подраться. Они могут подраться прямо сейчас, просто не хотят»
46 минут назад
Ломаченко может провести бой во втором полулегком весе c Наваррете за два титула
сегодня, 13:47
Брайс Митчелл: «Я кормлю куриц яичницей и едой из UFC. Надеюсь, Дана не рассердится, курочкам тоже нужно что-то есть»
сегодня, 12:19
Тренер Двалишвили: «Ждем, когда Ян назовет дату. Это тот соперник, о котором нам сообщили. Не думаю, что что-то изменится»
сегодня, 11:37
Алекс Перейра повторил фото Майка Тайсона в Ferrari
сегодня, 11:18Фото
Дрикус дю Плесси: «Скоро будут объявлены мой следующий бой и соперник. Пора возвращаться»
сегодня, 09:37
Вечер бокса в Гизе: Усик – Верховен, Шираз против Бегича и другие бои
сегодня, 09:30
Дана Уайт: «США – страна иммигрантов. Все приехали откуда-то, все будут представлены на турнире в Белом доме. Я старался включить китайского бойца, но не вышло»
сегодня, 09:23
Умер чемпион Европы по боксу Петр Галкин. Ему было 68 лет
сегодня, 09:06
Карлос Пратес: «Думаю о том, чтобы выиграть титул и затем вызвать Топурию»
сегодня, 07:49
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем