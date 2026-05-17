Джон Джонс: «Если смогу расторгнуть контракт с UFC, было бы здорово подраться с Нганну в MVP»
Джонс Джонс ответил на вызов Фрэнсиса Нганну.
«Мне нужно постараться расторгнуть контракт с UFC. Это будет самая сложная часть.
Я не думаю, что Дана заинтересован в деловых отношениях с Фрэнсисом, так что сделать бой с MVP, вероятно, будет единственным способом. Если смогу расторгнуть контракт с UFC, это было бы здорово», – сказал Джонс.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Orbit
Он от 20+ лямов Уайта от Аспинала убежал.
Тут в будку от Нганну за 5 выскочит? Неее
Если сейчас Нганну (основной магнит + Диаз) получил невероятный 1 млн., сколько для Джонни найдут? Я думал, что Френсис за Линзами хотя бы 10 получил. А тут совсем бомжовые расценки. АСА его себе позволить может, за лямчик то.
Не верьте Джонсу, как всегда врёт.
Его и в белый дом не поставили, тк свистит в уши, дел с ним иметь не хотят.
Оба конечно далеки от своих лучших версий, но Нганну до сих пор бьёт как поезд
У Джонса ген осторожности выработался, вряд ли он полезет под слоняру камерунскую