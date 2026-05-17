Нганну вызвал Джонса: «Разберись со своим контрактом и выйди на этот бой»

Фрэнсис Нганну вызвал Джона Джонса после победы над Филипе Линсом нокаутом в первом раунде.

«Ему стоит понаблюдать за тем, что я делаю, и учиться. Разобраться и выйти на этот бой», – сказал Нганну.

У Джонса действующий контракт с UFC . Ранее он попросил промоушен Даны Уайта освободить его от контракта после срыва поединка в Белом доме.

