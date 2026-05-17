Официально: Конор Макгрегор проведет реванш с Максом Холлоуэем на UFC 329 11 июля. Он не выступал пять лет
Конор Макгрегор проведет реванш с Максом Холлоуэем.
Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весах Конор Макгрегор возобновил карьеру. 11 июля на UFC 329 в Лас-Вегасе Макгрегор проведет бой против Макса Холлоуэя, об этом сообщил Дана Уайт.
В августе 2013-го Конор победил Холлоуэя единогласным решением судей. Последний раз он дрался в июле 2021-го, когда техническим нокаутом проиграл Дастину Порье.
У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?5883 голоса
Конечно
Нет
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: UFC
