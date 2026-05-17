  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Официально: Конор Макгрегор проведет реванш с Максом Холлоуэем на UFC 329 11 июля. Он не выступал пять лет
Фото
0

Официально: Конор Макгрегор проведет реванш с Максом Холлоуэем на UFC 329 11 июля. Он не выступал пять лет

Конор Макгрегор проведет реванш с Максом Холлоуэем.

Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весах Конор Макгрегор возобновил карьеру. 11 июля на UFC 329 в Лас-Вегасе Макгрегор проведет бой против Макса Холлоуэя, об этом сообщил Дана Уайт.

В августе 2013-го Конор победил Холлоуэя единогласным решением судей. Последний раз он дрался в июле 2021-го, когда техническим нокаутом проиграл Дастину Порье.

Конор вернулся – мы не шутим! Летом проведет второй бой с Холлоуэем

Продавал пиво, пытался стать президентом, женился. Как там Конор без UFC?

У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?5883 голоса
КонечноКонор Макгрегор
НетМакс Холлоуэй
У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?5883 голоса
КонечноКонор Макгрегор
НетМакс Холлоуэй
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: UFC
logoМакс Холлоуэй
logoUFC
logoMMA
logoКонор Макгрегор
logoUFC 329

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
5 лет не дерётся а до сих пор самое большое имя в UFC
Ответmootoo
5 лет не дерётся а до сих пор самое большое имя в UFC
Еще бы — ведь человек обеспечил сытую жизнь сотням людей. Без него все эти хабибы сейчас доедали бы последний хрен без соли
ОтветSanta-Barbara
Еще бы — ведь человек обеспечил сытую жизнь сотням людей. Без него все эти хабибы сейчас доедали бы последний хрен без соли
Почему-то другие бойцы, кроме них, не ведут такую жизнь. Однако.
Чендлер выпал в осадок. А вообще лютый мисматч конечно, Холлоуэй сейчас на другом уровне
Ответbarcelonistas
Чендлер выпал в осадок. А вообще лютый мисматч конечно, Холлоуэй сейчас на другом уровне
Ну бой в полусреднем весе, еще совсем недавно Макс был в полулегком) может в полусреднем Макс станет помедленнее, но я согласен что явный фаворит Макс)
Конор-варвар допился до белой горячки, галлюцинирует, что он боец UFC... Ставлю на то, что он укусит Холлоуэя за ухо...
ОтветGornostaev
Конор-варвар допился до белой горячки, галлюцинирует, что он боец UFC... Ставлю на то, что он укусит Холлоуэя за ухо...
Ну почему допился, у него по контракту оставались бои и он лишь дорабатывает его. Желания большого и него как не было так и нет
ОтветGornostaev
Конор-варвар допился до белой горячки, галлюцинирует, что он боец UFC... Ставлю на то, что он укусит Холлоуэя за ухо...
Если он укусит за ухо Хэлловея , то Дана от радости укусит его за другое ухо
Избиение от Макса и Конор полезет бороться как в первом бою с Нейтом.
ОтветБониффаций
Избиение от Макса и Конор полезет бороться как в первом бою с Нейтом.
Избиение от Макса и Конор затребует реванша, потому что его эго не может допустить, что он может проиграть и в принципе быть кого-то слабее.
ОтветЭдуардо Силва
Избиение от Макса и Конор затребует реванша, потому что его эго не может допустить, что он может проиграть и в принципе быть кого-то слабее.
Он несколько раз проигрывал, ему не привыкать
Как говорит Дана Уайт: Конор это человек выведший UFC где он сейчас находится. Все ивенты в белом доме, сфере меркнут с этим ивентом
Ну если не будет договорняка, то легкие деньги для Макса
Ответ=SM=
Ну если не будет договорняка, то легкие деньги для Макса
А если будет, то всё равно легкие деньги для Макса) Возможно даже ещё бОльшие.
Фотку Конора из 2016 поставили )
ОтветBrigande
Фотку Конора из 2016 поставили )
Из 21
После Конора у UFC грустно всё со звёдами. В топах одеяльщики, за которых только в ОАЭ болеют.
Без шансов для Конора. Во всяком случае для организаторов вечера на лужайке Белого дома. Иначе был бы там в карде.
Почему на фото Холлоуэй выглядит как 50летний алкаш дядя Валера из Капотни? 🤣
ОтветMehmet Okur
Почему на фото Холлоуэй выглядит как 50летний алкаш дядя Валера из Капотни? 🤣
Гавайи район Капотни
ОтветОпа, Митяй
Гавайи район Капотни
6-ой квартал
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Холлоуэй – о бое с Конором: «Примерно знаю, когда буду драться. Это огромный бой»
7 мая, 18:19
Чимаев ответил Макгрегору: «Он потерял пояс 10 лет назад. Этому парню стоит завязать с наркотиками»
7 мая, 09:37
Конор в соцсетях: «Очень взволнован кардом турнира UFC в Ньюарке. На кону мой пояс в среднем весе!»
5 мая, 07:52
Рекомендуем
Главные новости
Соннен – о Нганну и Джонсе: «Нет никакого контракта, не дающего им подраться. Они могут подраться прямо сейчас, просто не хотят»
46 минут назад
Ломаченко может провести бой во втором полулегком весе c Наваррете за два титула
сегодня, 13:47
Брайс Митчелл: «Я кормлю куриц яичницей и едой из UFC. Надеюсь, Дана не рассердится, курочкам тоже нужно что-то есть»
сегодня, 12:19
Тренер Двалишвили: «Ждем, когда Ян назовет дату. Это тот соперник, о котором нам сообщили. Не думаю, что что-то изменится»
сегодня, 11:37
Алекс Перейра повторил фото Майка Тайсона в Ferrari
сегодня, 11:18Фото
Дрикус дю Плесси: «Скоро будут объявлены мой следующий бой и соперник. Пора возвращаться»
сегодня, 09:37
Вечер бокса в Гизе: Усик – Верховен, Шираз против Бегича и другие бои
сегодня, 09:30
Дана Уайт: «США – страна иммигрантов. Все приехали откуда-то, все будут представлены на турнире в Белом доме. Я старался включить китайского бойца, но не вышло»
сегодня, 09:23
Умер чемпион Европы по боксу Петр Галкин. Ему было 68 лет
сегодня, 09:06
Карлос Пратес: «Думаю о том, чтобы выиграть титул и затем вызвать Топурию»
сегодня, 07:49
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем