Раузи получила $2,2 млн за бой в MVP MMA, Карано – $1,05 млн, Нганну – $1 млн

Раузи заработала $2 млн за 15 секунд боя с Карано.

Атлетическая комиссия штата Калифорния опубликовала официальные выплаты участников турнира MVP MMA .

Ронда Раузи получила $2,2 млн, Джина Карано – $1,05 млн. Раузи победила сабмишеном за 15 секунд боя.

Нейт Диаз заработал $500 тысяч, Майк Перри – $400 тысяч, Фрэнсис Нганну – $1 млн, Фелипе Лин – $100 тысяч.

