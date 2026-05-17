Раузи получила $2,2 млн за бой в MVP MMA, Карано – $1,05 млн, Нганну – $1 млн
Атлетическая комиссия штата Калифорния опубликовала официальные выплаты участников турнира MVP MMA.
Ронда Раузи получила $2,2 млн, Джина Карано – $1,05 млн. Раузи победила сабмишеном за 15 секунд боя.
Нейт Диаз заработал $500 тысяч, Майк Перри – $400 тысяч, Фрэнсис Нганну – $1 млн, Фелипе Лин – $100 тысяч.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
Ну и теперь сравним эту сумму с 2.2 или даже 1.05 ляма за те же 15 сек. Так что да, тётки реально молодцы.
Какой к черту конкурент UFC.
Там в номерных основные бойцы за 100 не выходят.
Вот чего у америкосов не отнять, так это умение из нечего, делать большие бабки.
Хотя это был бой по сути двух актрисс второго эшелона.
Пусть скажет спасибо остолопу Фьюри, который провел с ним близкий бой, благодаря чему Фрэнсис смог урвать второй жирный чек за боксерский поединок.