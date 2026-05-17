Раузи получила $2,2 млн за бой в MVP MMA, Карано – $1,05 млн, Нганну – $1 млн

Раузи заработала $2 млн за 15 секунд боя с Карано.

Атлетическая комиссия штата Калифорния опубликовала официальные выплаты участников турнира MVP MMA.

Ронда Раузи получила $2,2 млн, Джина Карано – $1,05 млн. Раузи победила сабмишеном за 15 секунд боя.

Нейт Диаз заработал $500 тысяч, Майк Перри – $400 тысяч, Фрэнсис Нганну – $1 млн, Фелипе Лин – $100 тысяч.

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
Молодцы, тётки. Вышли, заработали кучу денег, пошли дальше заниматься своими делами, сохранив здоровье. Любой умный человек поступил бы так же на их месте
Недавно попалась статья, где автор попытался подсчитать, с какой скоростью в прошлом 2025 году богател Илон Маск. Получилось примерно $164.000 в минуту. То есть каждые 15 секунд он зарабатывал $41.000.

Ну и теперь сравним эту сумму с 2.2 или даже 1.05 ляма за те же 15 сек. Так что да, тётки реально молодцы.
Хочется подушнить, извините. Во-первых, богатство Маска это капитализация, не реальные бабки в кармане. А во-вторых, дамы для этого как минимум готовились хрен знает сколько времени. Так что это сравнение максимально странное
карано сбросила вес и получила лям, норм
Да, и стала опять той милахой из конца нулевых?!
извините, но внешне она мне и тогда не заходила, просто дивчина словила из боя все возможные плюсы
А Линс вышел за деменцией за 100 тыщ...
Какой к черту конкурент UFC.
Там в номерных основные бойцы за 100 не выходят.
Линс вышел не за 100к, а за шансом победить Нгану. Правда судя по бою непонятно как он собирался побеждать)
Пол понтовался, мол, UFC не уважает своих бойцов. Они тратят своё здоровье, а получают копейки. Я буду действовать совершенно иначе. И по итогу заплатил ещё меньше. Там у остальных гонорар по 40-50к в основной массе, даже у ДДС всего 80к.
ДДС при всем уважении уже "мешок". Его сейчас дед Федор не почувствует в октагоне, не то что действующие бойцы.
Хорошие дерьги при отсутствии допинг контроля и контрактных обязательств как в ufc
2 мульта за 15 секунд. Не жизнь, а сказка
от Ронды и Карано, я ожидала большего, Джина вообще не сопротивлялась, очень обидно две легенды могли выдать интересный бой, но хоть бабки залутали молодцы
Молодцы ребята - девчата.
Вот чего у америкосов не отнять, так это умение из нечего, делать большие бабки.
Хотя это был бой по сути двух актрисс второго эшелона.
Не понимаю, а чего Ронда так разгоняла тему про небольшие гонорары в UFC. Я то думал им заплатят в MVP чуть ли не как топовым боксерам. А по факту заработки на уровне звезд кардов UFC. Вон тот же Чимаев в последнем бою больше заработал
Это и есть гениальный бизнес-план Нгаану по уходу из ГАСа?
Пусть скажет спасибо остолопу Фьюри, который провел с ним близкий бой, благодаря чему Фрэнсис смог урвать второй жирный чек за боксерский поединок.
Нганну вышел чисто за мелочью на шаверму уличную, перехватить, когда выйдет прогуляться. Кто в здравом уме заплатил домохозяйке на 1 млн больше за практически гарантированный армбар, чем за очередную победу убийством от чернокожего монстра?
