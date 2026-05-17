  • Арман Царукян пытался прорваться в клетку во время турнира MVP MMA из-за словесной перепалки с Намо Фазилом
Царукян едва не устроил драку во время турнира MVP MMA.

Российско-армянский боец UFC Арман Царукян едва не устроил потасовку на турнире MVP MMA в Лос-Анджелесе.

Один из участников ивента Намо Фазил, победивший Джейка Бабиана болевым приемом во втором раунде, обратился к Царукяну после поединка:

«Арман, ты где? Нам нужно поговорить, малыш».

Царукян попытался прорваться в клетку, но его остановила охрана. Позже бойцы поговорили в подтрибунном помещении на повышенных тонах.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’’
Очень слабый перфоманс от Армана.
Ну что за халтура?! Встал перед охраной без попыток прорваться, потом с арами своими так же подошел. И это стоит нарезки?!
Слабо выступил, очень слабо. Печалька. Такой же как подружайка Чимаев. Орет, орет, а потом-пук, среньк, обнимашки.
Ответ3a_3eHuT
Ты права подружка💪🏻
Ответ3a_3eHuT
куда деньги на лечение скинуть ?
Всю свою карьеру Арман был не интересен никому, ни стилем, ни хайпом, ни чем. Поэтому и продвигался к титульным боям тяжеловато. Решил кардинально поменять свой имидж, с одной стороны правильно, с другой стороны уже реально подбешивает, что лезет во все дырки
ОтветКкк_1116498071
Устраивая такие заварушки Арман может нарваться на какого нибудь огромного верзилу) что будет чревато даже профессиональному бойцу
Отберите уже визу у него
Клоун Царукян 🤡
Не понимаю, почему здесь захейтили Армана. Ситуации не знаю, но если верить тексту этой новости Фазил позвал Царукяна - и тот пошёл к нему раз позвал. В чем проблема?
ОтветЭдуардо Силва
Предыстория такая, Царукян что-то ляпнул про курдов, что у них своего государства нет и что они как цыгане поэтому. Зачем ляпнул - не знаю. Может потому что курды участвовали в геноциде армян. Но курды ребята крутые, могут тоже толпой подойти и с оружием, если что.
ОтветЭдуардо Силва
Ну и Фазиль в этом бою победил американского армянина, наверное поэтому Царукян и болтал перед боем.
Ох уже эти горячие армяшки, нахлебавшиеся Арарата.
Черти, они везде черти.
ОтветСергей
👌👏👏🤝😎
Рано или поздно всех ммашников с постсоветского пространства просто выкинут из международных турниров. Кому охота постоянно иметь этот геморрой
ОтветНаблюдатель81
Да, ведь ММА славится благородством и атмосферой взаимного уважения.
ОтветНаблюдатель81
Ну да, это же только выходцы с постсоветского пространства таким славятся.
пора бы ему уже бой какой-нибудь дать. а то энергию девать уже некуда ему.
да и вообще, много его слишком стало.
ОтветБардо
Овец пусть пасёт.
Не получит титульн к в юфц ближайшие 2 года
