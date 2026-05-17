Арман Царукян пытался прорваться в клетку во время турнира MVP MMA из-за словесной перепалки с Намо Фазилом
Российско-армянский боец UFC Арман Царукян едва не устроил потасовку на турнире MVP MMA в Лос-Анджелесе.
Один из участников ивента Намо Фазил, победивший Джейка Бабиана болевым приемом во втором раунде, обратился к Царукяну после поединка:
«Арман, ты где? Нам нужно поговорить, малыш».
Царукян попытался прорваться в клетку, но его остановила охрана. Позже бойцы поговорили в подтрибунном помещении на повышенных тонах.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’’
Ну что за халтура?! Встал перед охраной без попыток прорваться, потом с арами своими так же подошел. И это стоит нарезки?!
Слабо выступил, очень слабо. Печалька. Такой же как подружайка Чимаев. Орет, орет, а потом-пук, среньк, обнимашки.
да и вообще, много его слишком стало.