Арман Царукян пытался прорваться в клетку во время турнира MVP MMA из-за словесной перепалки с Намо Фазилом

Царукян едва не устроил драку во время турнира MVP MMA.

Российско-армянский боец UFC Арман Царукян едва не устроил потасовку на турнире MVP MMA в Лос-Анджелесе.

Один из участников ивента Намо Фазил, победивший Джейка Бабиана болевым приемом во втором раунде, обратился к Царукяну после поединка:

«Арман, ты где? Нам нужно поговорить, малыш».

Царукян попытался прорваться в клетку, но его остановила охрана. Позже бойцы поговорили в подтрибунном помещении на повышенных тонах.

