16-летняя дочь Тайсона Фьюри вышла замуж. На церемонию она пришла в кроксах

16-летняя дочь экс-чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Тайсона Фьюри вышла замуж.

Венесуэла Фьюри стала женой 19-летнего боксера Ноа Прайса.

Отметим, что на церемонию девушка пришла в кроксах.

Фьюри хочет трилогию с Усиком: «Обещаю тебе, Кролик, ты получишь свое»

Дана Уайт: «Полностью сосредоточен на Zuffa Boxing. Также буду заниматься продвижением боя Фьюри – Джошуа»