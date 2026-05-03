Тренер Бивола – о Бенавидесе: «Особого роста мастерства у него не заметил. Прокачали медийку, делают звезду»

Тренер Бивола оценил выступление Бенавидеса в бою с Рамиресом.

Тренер Дмитрий Кириллов считает, что Давиду Бенавидесу будет сложно в боях с Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым .

«Бенавидесу удобно, когда соперник стоит перед ним – можно «насыпать» в челюсть. Но есть ощущение, что решающий удар он нанес Рамиресу локтем. Может, по «бороде» чиркнул. У меня такое осталось впечатление. Хильберто не успевал за сериями Давида. В целом, ничего особенного в этой победе нет.

Донести такие удары до Бивола будет сложнее, потому что Дима – подвижный боксер. Особого роста мастерства у Давида я не заметил. Ему прокачали медийку – да, делают из него звезду. Но ничего нового в нем не вижу. Он использует то, что у него всегда было. Уважения он заслуживает, потому что владеет поясами. Боксер он сильный и топовый. Но не думаю, что с Биволом ему будет легко, а с Бетербиевым – еще тяжелее. Артуру удобен бокс Давида», – сказал Кириллов.

Напомним, минувшей ночью Давид Бенавидес нокаутировал Хильберто Рамиреса и стал чемпионом мира в трех весовых категориях.

Давид Бенавидес: «Бивол – первый номер в моем списке»

Дмитрий Кудряшов: «Бивол – кошмар для Бенавидеса»