Тренер Бивола – о Бенавидесе: «Особого роста мастерства у него не заметил. Прокачали медийку, делают звезду»
Тренер Дмитрий Кириллов считает, что Давиду Бенавидесу будет сложно в боях с Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.
«Бенавидесу удобно, когда соперник стоит перед ним – можно «насыпать» в челюсть. Но есть ощущение, что решающий удар он нанес Рамиресу локтем. Может, по «бороде» чиркнул. У меня такое осталось впечатление. Хильберто не успевал за сериями Давида. В целом, ничего особенного в этой победе нет.
Донести такие удары до Бивола будет сложнее, потому что Дима – подвижный боксер. Особого роста мастерства у Давида я не заметил. Ему прокачали медийку – да, делают из него звезду. Но ничего нового в нем не вижу. Он использует то, что у него всегда было. Уважения он заслуживает, потому что владеет поясами. Боксер он сильный и топовый. Но не думаю, что с Биволом ему будет легко, а с Бетербиевым – еще тяжелее. Артуру удобен бокс Давида», – сказал Кириллов.
Напомним, минувшей ночью Давид Бенавидес нокаутировал Хильберто Рамиреса и стал чемпионом мира в трех весовых категориях.
Давид Бенавидес: «Бивол – первый номер в моем списке»
Конечно математика в боксе не работает, но Бенавидис точно не дутый мешок
Ждем их бой
Он уже довольно давно в 10ке, а сейчас как бы не в 5ку поднимется, что совершенно справедливо.
Зурдо так-то очень скилловый боксер, хоть и скучный.