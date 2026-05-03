  • Тренер Бивола – о Бенавидесе: «Особого роста мастерства у него не заметил. Прокачали медийку, делают звезду»
Тренер Бивола оценил выступление Бенавидеса в бою с Рамиресом.

Тренер Дмитрий Кириллов считает, что Давиду Бенавидесу будет сложно в боях с Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Бенавидесу удобно, когда соперник стоит перед ним – можно «насыпать» в челюсть. Но есть ощущение, что решающий удар он нанес Рамиресу локтем. Может, по «бороде» чиркнул. У меня такое осталось впечатление. Хильберто не успевал за сериями Давида. В целом, ничего особенного в этой победе нет.

Донести такие удары до Бивола будет сложнее, потому что Дима – подвижный боксер. Особого роста мастерства у Давида я не заметил. Ему прокачали медийку – да, делают из него звезду. Но ничего нового в нем не вижу. Он использует то, что у него всегда было. Уважения он заслуживает, потому что владеет поясами. Боксер он сильный и топовый. Но не думаю, что с Биволом ему будет легко, а с Бетербиевым – еще тяжелее. Артуру удобен бокс Давида», – сказал Кириллов.

Напомним, минувшей ночью Давид Бенавидес нокаутировал Хильберто Рамиреса и стал чемпионом мира в трех весовых категориях.

Давид Бенавидес: «Бивол – первый номер в моем списке»

Дмитрий Кудряшов: «Бивол – кошмар для Бенавидеса»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
Бивол кстати тоже с Рамиресом дрался, и тот бой закончился решением)
Конечно математика в боксе не работает, но Бенавидис точно не дутый мешок
Ждем их бой
Не мешок но пока и не паундовый боксер каким его некоторые преподносят за победу над Зурдо которого Бивол деклассировал а не просто победил решением. Если уверенно пройдет Бивола или Бетербиева тогда можно об этом говорить. Но он на ногах плох, и пропускал от Рамиреса. Когда его так бить начнёт Артур который кстати не только как панчер намного сильнее Зурдо но и как боксер намного лучше, ему поплохеет. А Бивол его на ногах переиграет. Математика в боксе не работает, но и оценивать надо по уровню соперников, и Зурдо далеко не паундовый скальп, он и выходил андердогом у буков.
>>Не мешок но пока и не паундовый боксер
Он уже довольно давно в 10ке, а сейчас как бы не в 5ку поднимется, что совершенно справедливо.
Зурдо так-то очень скилловый боксер, хоть и скучный.
Помнится когда Бенавидес перешел в 79 после боя с Гвоздиком все говорили что он потерял в мощи и устал в конце и вообще монстр он только среди средневесов. Сейчас он легко держит удары крузера и сам отправляет его в нокдауны. Говорите не заметили разницы? )
Глупый, поэтому не заметил. Бен в итоге вынесет Буйвола.
