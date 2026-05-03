Боксерский турнир в Нигерии прервали после распыления слезоточивого газа, которым охрана пыталась прогнать безбилетников

Боксерский турнир в Нигерии прервали после распыления слезоточивого газа.

В Нигерии остановили боксерский турнир Chaos in the Ring 4 из-за распыления слезоточивого газа. Охрана применила его против группы безбилетников, попавших в зал.

Басит Адебайо и Лорен Джафет, проводившие в этот момент поединок за вакантный пояс WBO Africa в первом полусреднем весе, почувствовали газ и не смогли продолжить бой.

Турнир прервали на 40 минут, но главный поединок между британцем Джо Лоусом и Элвисом Ахоргой за титул чемпиона мира IBF в супер-средней категории не состоялся. Лоус отказался выходить на ринг.

Безумие в Нигерии: бой остановили из-за слезоточивого газа на арене – так хотели наказать безбилетников

Лучший боксер мира – маленький японец-нокаутер