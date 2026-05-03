Дмитрий Кудряшов: «Бивол – кошмар для Бенавидеса»

Кудряшов считает, что у Бенавидеса мало шансов против Бивола.

Дмитрий Кудряшов считает, что Давиду Бенавидесу не подходит стиль Дмитрия Бивола .

«С учетом того, что Давид дрался с чемпионом мира и не в своем весе, он очень хорош. Рамирес ничего не смог сделать. Тотальное преимущество во всех аспектах боя. Даже если в начале можно было сказать, что на ринге было равенство, Бенавидес балдел от происходящего. Когда он включился, Рамирес встал на колено.

Давид и Дмитрий спарринговали несколько лет назад. Бивол будет чувствовать себя более уверенно в бою. Дмитрий – стилистический кошмар для Бенавидеса. Он не стоит лоб в лоб и не остается в инсайде. Бивол – это передняя рука и постоянное движение. У Давида будут большие проблемы. Это кошмар для него», – сказал Кудряшов.

Минувшей ночью Бенавидес нокаутировал Хильберто Рамиреса и стал чемпионом мира в трех весовых категориях. Он считается одним из вероятных соперников Дмитрия Бивола.

