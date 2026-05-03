Давид Бенавидес нокаутировал Хильберто Рамиреса и стал чемпионом мира в трех весовых категориях

В ночь на 3 мая в Лас-Вегасе (штат Невада) состоялся вечер бокса. В главном событии ивента прошел поединок за титулы по версиям WBA и WBO в первом тяжелом весе между Хильберто Рамиресом (48-2) и Давидом Бенавидесом (32-0).

В четвертом раунде Рамирес оказался в нокдауне. В шестом раунде после серии ударов на последних секундах он сел и отказался от продолжения боя из-за травмы глаза. Таким образом, Бенавидес стал чемпионом мира в первом тяжелом весе – третьем по счету дивизионе.

Рамирес до этого выступал в июне 2025-го, когда выиграл единогласным решением судей у Юньера Дортикоса. Бенавидес в своем последнем поединке нокаутировал Энтони Ярда.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
Биволу однозначно надо подниматься в весе и забирать титулы у Бени
В бою шансы будут 60/40 в пользу Бенавидеса. Соперник тяжелый, а при любом +/- равном бое победу отдадут своему.
Как на категорию ниже от него бегал, так и тут ничего не заберёт
Можно теперь с Усиком в крузере.
Зачем Усику спускаться в весе?
Ради больших денег.
Вот и ответ на все вопросы. Бенавидес легко расправился с Рамиресом, практически не пропуская ударов. Просто сломал соперника, вынудив его отказаться от продолжения боя. Всё решилось в последние 15 секунд шестого раунда в результате молниеносной атаки Бенавидеса, завершившейся серией безответных акцентированных ударов, жестоко потрясших Рамиреса.
После такой впечатляющей победы, на мой взгляд, искать встречи с Канело и Биволом не имеет смысла. Им Дэвида не одолеть ни при каких раскладах. Логичнее бросить вызов Усику и забрать у него оставшиеся пояса.
Вы что вообще не разбираетесь? С Усиком шансов ноль - он упадёт после первого же удара, так как защита Бенавидеса оставляет желать лучшего. Рамирес мешок, что наглядно показал тот же Бивол. Настоящие вызовы для Бенавидеса - Бивол, Бетербиев, Опетая. Канело слишком мал и не будет рисковать.
