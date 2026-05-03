Давид Бенавидес нокаутировал Хильберто Рамиреса и стал чемпионом мира в трех весовых категориях
В ночь на 3 мая в Лас-Вегасе (штат Невада) состоялся вечер бокса. В главном событии ивента прошел поединок за титулы по версиям WBA и WBO в первом тяжелом весе между Хильберто Рамиресом (48-2) и Давидом Бенавидесом (32-0).
В четвертом раунде Рамирес оказался в нокдауне. В шестом раунде после серии ударов на последних секундах он сел и отказался от продолжения боя из-за травмы глаза. Таким образом, Бенавидес стал чемпионом мира в первом тяжелом весе – третьем по счету дивизионе.
Рамирес до этого выступал в июне 2025-го, когда выиграл единогласным решением судей у Юньера Дортикоса. Бенавидес в своем последнем поединке нокаутировал Энтони Ярда.
Сильнее Иноуэ боксера нет. Чемпионское воскрешение в эпохальной битве за Японию
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
После такой впечатляющей победы, на мой взгляд, искать встречи с Канело и Биволом не имеет смысла. Им Дэвида не одолеть ни при каких раскладах. Логичнее бросить вызов Усику и забрать у него оставшиеся пояса.