Давид Бенавидес нокаутировал Хильберто Рамиреса и стал чемпионом мира в трех весовых категориях

В ночь на 3 мая в Лас-Вегасе (штат Невада) состоялся вечер бокса. В главном событии ивента прошел поединок за титулы по версиям WBA и WBO в первом тяжелом весе между Хильберто Рамиресом (48-2) и Давидом Бенавидесом (32-0).

В четвертом раунде Рамирес оказался в нокдауне. В шестом раунде после серии ударов на последних секундах он сел и отказался от продолжения боя из-за травмы глаза. Таким образом, Бенавидес стал чемпионом мира в первом тяжелом весе – третьем по счету дивизионе.

Рамирес до этого выступал в июне 2025-го, когда выиграл единогласным решением судей у Юньера Дортикоса. Бенавидес в своем последнем поединке нокаутировал Энтони Ярда.

