Карлос Пратес: «Прожил шесть лет в Таиланде без денег и спонсора. Приходилось драться больным, со сломанной рукой, в очень плохих условиях – лишь бы оплатить счета»

Боец UFC Карлос Пратес признался, что не испытывает давления в боях в UFC.

«Я прожил шесть лет в Таиланде без денег и спонсора. Приходилось драться со сломанной рукой, будучи больным, выступать в очень плохих условиях за небольшие деньги лишь для того, чтобы оплатить счета.

Я делаю то, что люблю. Что может случиться? Я могу пропустить удар и проиграть. Конечно, я не хочу этого, но даже если проиграю, то заработаю много денег – и это мне нравится. Получить бонус – важно для меня. Это большие деньги для Бразилии», – сказал Пратес.

Напомним, вчера Пратес нокаутировал Джека Делла Маддалену в главном поединке UFC Fight Night 275.

