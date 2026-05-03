  Карлос Пратес: «Прожил шесть лет в Таиланде без денег и спонсора. Приходилось драться больным, со сломанной рукой, в очень плохих условиях – лишь бы оплатить счета»
Карлос Пратес: «Прожил шесть лет в Таиланде без денег и спонсора. Приходилось драться больным, со сломанной рукой, в очень плохих условиях – лишь бы оплатить счета»

Пратес признался, что не испытывает давления в UFC.

Боец UFC Карлос Пратес признался, что не испытывает давления в боях в UFC.

«Я прожил шесть лет в Таиланде без денег и спонсора. Приходилось драться со сломанной рукой, будучи больным, выступать в очень плохих условиях за небольшие деньги лишь для того, чтобы оплатить счета.

Я делаю то, что люблю. Что может случиться? Я могу пропустить удар и проиграть. Конечно, я не хочу этого, но даже если проиграю, то заработаю много денег – и это мне нравится. Получить бонус – важно для меня. Это большие деньги для Бразилии», – сказал Пратес.

Напомним, вчера Пратес нокаутировал Джека Делла Маддалену в главном поединке UFC Fight Night 275.

Унижение в UFC, которого вы не видели. Постарался будущий соперник Махачева

Карлос Пратес: «Надеюсь, Гэрри победит Махачева. У него есть для этого навыки»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC on Paramount+
Вроде адекватный мужик, который понимает, за что и ради чего выступает: за деньги и ради финансового благополучия себя и своей семьи. Для него это работа, он рассказал о том, как тяжело было вначале драться практически за еду, после такого чем его можно испугать, обещанием от следующего оппонента убить на ринге. Для человека, прошедшего такую школу жизни, а жизнь в бразильских трущобах тот еще квест, это просто слова
Уважуха боевому ботанику, вчера выглядел великолепно !!!
Пратес хорош ,чуть не хватило против Гэри
С Гэри, как по мне, он выходил на бой более блеклым, что закономерно привело к поражению. Вот этой дикой энергии как в бою с ДДМ сильно не хватило. А в том бою он сам был похож на стоячий манекен.
