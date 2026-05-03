Давид Бенавидес: «Бивол – первый номер в моем списке»
Бенавидес назвал Бивола самым желаемым соперником.
Давид Бенавидес назвал Дмитрия Бивола самым желаемым соперником.
«Бивол – первый номер в моем списке. Это классный соперник и чемпион. Но и у меня есть титулы. Хочу испытать себя в каждом бою», – сказал Бенавидес.
Минувшей ночью Давид Бенавидес нокаутировал Хильберто Рамиреса и стал чемпионом мира в трех весовых категориях.
30 мая Бивол подерется против Михаэля Эйферта в Екатеринбурге.
Бенавидес вызвал Канело: «Мы не можем откладывать этот бой. Вперед»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал DAZN Boxing
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Самый желанный бой сейчас в боксе. Бивол - Бенавидес
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем