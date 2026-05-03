Давид Бенавидес: «Бивол – первый номер в моем списке»

Давид Бенавидес назвал Дмитрия Бивола самым желаемым соперником.

«Бивол – первый номер в моем списке. Это классный соперник и чемпион. Но и у меня есть титулы. Хочу испытать себя в каждом бою», – сказал Бенавидес.

Минувшей ночью Давид Бенавидес нокаутировал Хильберто Рамиреса и стал чемпионом мира в трех весовых категориях.

30 мая Бивол подерется против Михаэля Эйферта в Екатеринбурге.

