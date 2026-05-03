Шон Стрикленд: «Хамзат знает, что не сможет меня перевести. У нас будет пять раундов кикбоксинга. Его это выбесит, а я буду делать все, что захочу»
Стрикленд уверен, что справится с борьбой Чимаева.
Шон Стрикленд не боится борьбы Хамзата Чимаева.
«Часть Хамзата знает, что если мы будем бороться, я просто буду сопротивляться и вставать.
А еще он знает, что не сможет меня перевести. У нас будет пять раундов кикбоксинга. Его это выбесит, а я буду делать все, что захочу», – сказал Стрикленд.
Титульный поединок в среднем весе между Чимаевым и Стриклендом возглавит турнир UFC 328, который состоится в ночь на 10 мая в Ньюарке.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
А по факту будет опять с напуганным лицом ходить с выдвинутой коленкой, руками, прижатыми к груди и кидать джебы
скорее в первые 20 секунд
Чечен его тупо не выпустит из захватов
с трудом представляю чтобы чимаев его не смог перевести. в плане борьбы стрикленд не джонс и не кормье. да и в стойке он отнюдь не андерсон сильва. тем более что чимаев так-то и в стойке может быть опасен для него.