  Шон Стрикленд: «Хамзат знает, что не сможет меня перевести. У нас будет пять раундов кикбоксинга. Его это выбесит, а я буду делать все, что захочу»
Шон Стрикленд: «Хамзат знает, что не сможет меня перевести. У нас будет пять раундов кикбоксинга. Его это выбесит, а я буду делать все, что захочу»

Стрикленд уверен, что справится с борьбой Чимаева.

Шон Стрикленд не боится борьбы Хамзата Чимаева.

«Часть Хамзата знает, что если мы будем бороться, я просто буду сопротивляться и вставать.

А еще он знает, что не сможет меня перевести. У нас будет пять раундов кикбоксинга. Его это выбесит, а я буду делать все, что захочу», – сказал Стрикленд.

Титульный поединок в среднем весе между Чимаевым и Стриклендом возглавит турнир UFC 328, который состоится в ночь на 10 мая в Ньюарке.

Шон Стрикленд: «UFC пытается ограничить мои контакты с Чимаевым. Не позволю управлять собой»

Чимаев отреагировал на слова Стрикленда: «Можешь поплакать, ничего страшного. Отец сделал из тебя девчонку»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
Смешно каждый раз, когда Шон рассказывает, какой крутой бой он покажет и будет делать все, что захочет
А по факту будет опять с напуганным лицом ходить с выдвинутой коленкой, руками, прижатыми к груди и кидать джебы
Ответ Растин Кол
Но с Хамзатом он конечно с первой секунды будет лежать на настиле
Ответ Растин Кол
ни разу не видел у него напуганного лица
Так-то Стрикленда переводил даже Дрикус, уровень борьбы которого относительно себя Хамзат показал очень наглядно. Так что посмотрим, как там с борьбой у американца
О каком кикбоксинге говорит Стрикленд, когда из арсенала у него только джеб?
Ответ Илья Коски
Адесанью он одним джебом победил?
Ответ Fizkultprivet
эти челы юфц только по комментариям смотрят, забей, комменты под каждой темой об этом бое - парад клоунов
Прогнозирую перевод в первую минуту :)
Ответ Stingray_
это уж очень очевидно
скорее в первые 20 секунд
Ответ Ronny92
Спорим , что продержится на ногах минуту ?
Суровая земля. Так переводится Стриклэнд. Так что даже я без проблем перевел. Не думаю, что у Хамзата будут проблемы с этим...
я так и не понял откуда такие коэффициенты 1,06 против 7.0, как будто дерутся Федор Емельяненко против Мурада такси
Ответ Cyle Rayner
с учетом того, что Стрикленд в матчах с топами любит посидеть на очке, а Чимаев - устраивать 20минутное одеяло, то у лысого шансов крайне мало
Чечен его тупо не выпустит из захватов
Ответ Ronny92
Чимаев только 1 бой провел как одеяло, а остальные бои (почти все) заканчивал уже в первом раунде
Готов хату поставить на тейкдаун на первой минуте ))
Ответ Yavich
Лучше на первые пять секунд, больше получишь
стрикленд из тех бойцов, которые могут интересно гооврить, а в октагоне крайне редко показывают что-то годное.
с трудом представляю чтобы чимаев его не смог перевести. в плане борьбы стрикленд не джонс и не кормье. да и в стойке он отнюдь не андерсон сильва. тем более что чимаев так-то и в стойке может быть опасен для него.
Я уверен, что бой не продлится 25 минут. Будет финиш и они пожмут друг другу руки.
Он все прекрасно понимает , как пройдёт бой . Пургу всякую несет что бы интерес подогреть
