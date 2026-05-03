Шон Стрикленд: «Хамзат знает, что не сможет меня перевести. У нас будет пять раундов кикбоксинга. Его это выбесит, а я буду делать все, что захочу»

Стрикленд уверен, что справится с борьбой Чимаева.

Шон Стрикленд не боится борьбы Хамзата Чимаева .

«Часть Хамзата знает, что если мы будем бороться, я просто буду сопротивляться и вставать.

А еще он знает, что не сможет меня перевести. У нас будет пять раундов кикбоксинга. Его это выбесит, а я буду делать все, что захочу», – сказал Стрикленд.

Титульный поединок в среднем весе между Чимаевым и Стриклендом возглавит турнир UFC 328, который состоится в ночь на 10 мая в Ньюарке.

