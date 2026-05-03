  • Турки Аль эш-Шейх планирует предложить Усику бой против Кабайела в Германии (Майк Коппингер)
Турки Аль эш-Шейх планирует предложить Усику бой против Кабайела в Германии (Майк Коппингер)

Турки хочет предложить Усику бой с Кабайелом.

Журналист Майк Коппингер пишет, что Турки Аль эш-Шейх планирует обсудить с Александром Усиком идею титульного боя в Германии.

Соперником украинского боксера может стать Агит Кабайел (27-0). Детальный разговор состоится после поединка Усика и Рико Верховена, запланированного на 23 мая.

Агит Кабайел: «Моя команда предлагала представителям Гассиева провести бой, но получила отказ»

9 лучших боев Александра Усика

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Майка Коппингера
Можно уйти как Мейвезер или Леннокс Льюис, а можно уйти как Тайсон сидя задницей на канвасе, не в силах встать ни физически, ни ментально.

Усику нужно принять решение, как уйти. Никакой спортивной составляющей у него не осталось, ему нечего выигрывать уже. Все эти Кабайели не дадут ему ничего, кроме каких-то денег.
Ответ Proper Chels
100%
Спортивных вершин больше нет, все что можно было, уже выиграно - олимпийский чемпион, абсолют в двух весах, по два раза побил главных титанов эпохи. Остались только деньги, которыми обеспечены многие поколения семьи... Открой школу, тренируй, путешествуй и всетакое
Ответ Proper Chels
Он же говорил 3 боя осталось
Выглядит как идеальный поединок по таймингам для Усика. После Верховена и перед Итаумой (да, размечтался, понимаю). Турки Аль Шейх слоняра.
Ответ Macren
Отлично было бы с Кабайелом. И это будет последний поединок Усика в карьере. Независимо от результата.
Ответ Парара
Почему последний? Усик в нескольких интервью говорил, что у него осталось 3 поединка. Верховен и Кабайел дают в сумме два. Очень хотелось бы, чтобы заключительный бой был именно с Итаумой - битва с молодым самым талантливым проспектом и будущим доминатором. Такой поединок сможет организовать только Турки Аль Шейх.
По факту самый достойный претендент. Это было бы супер!
Ответ Fightmetrix
В чём достоинство ? Мешков бил,только пара серьёзных соперников было,о чём вобще речь ?
Ответ SuperDima
Еще не совсем заржавевший Чисора, досрочно уработал Махмудова, что цыгану не удалось, непобежденный на тот момент Санчес, и крепкий Чжан. Причем в последнее время удосрачивает людей. которые до этого не падали.
Зачем этот мешок Усику ? Потыкать левой рукой и всё ? Скучнее боя не будет
Ответ SuperDima
Ваши предложения)
