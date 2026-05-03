Турки Аль эш-Шейх планирует предложить Усику бой против Кабайела в Германии (Майк Коппингер)

Турки хочет предложить Усику бой с Кабайелом.

Журналист Майк Коппингер пишет, что Турки Аль эш-Шейх планирует обсудить с Александром Усиком идею титульного боя в Германии.

Соперником украинского боксера может стать Агит Кабайел (27-0). Детальный разговор состоится после поединка Усика и Рико Верховена, запланированного на 23 мая.

