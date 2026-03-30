Дмитрий Бивол: «Екатеринбург, скоро увидимся! Впереди два месяца плотной подготовки»
Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол подтвердил, что проведет титульный бой в России.
«Екатеринбург, скоро увидимся! 30 мая на турнире RCC Boxing проведу бой, обещаю показать красивый и зрелищный поединок. Впереди два месяца плотной подготовки. Буду рад видеть каждого из вас! И, конечно, спасибо «Русской медной компании» за вклад в развитие спорта и единоборств. До встречи!» – написал Бивол в соцсетях.
Сегодня анонсировали бой Бивола и Михаэля Эйферта 30 мая в Екатеринбурге.
Бивол проведет титульник в России! Соперник – не Бетербиев
Бивол хочет провести третий бой с Бетербиевым после поединка с Айфертом
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Дмитрия Бивола
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Алтушкин красавчик :)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем