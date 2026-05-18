  Хирн ведет переговоры о поединке Бивола и Бенавидеса: «Бои с такими парнями, как Айферт, Дмитрию не нужны. Он жаждет больших вызовов»
Хирн ведет переговоры о поединке Бивола и Бенавидеса: «Бои с такими парнями, как Айферт, Дмитрию не нужны. Он жаждет больших вызовов»

Менеджер Бивола подтвердил переговоры о поединке с Бенавидесом.

Менеджер Бивола Эдди Хирн рассказал о переговорах с командой Давида Бенавидеса о поединке.

«Мы общались с представителями Бенавидеса. Это большой, очень крупный бой. Очевидно, Дмитрию нужно победить 30 мая. Бои с такими парнями, как Эйферт, Биволу не нужны. Он жаждет больших вызовов. Поединок с Бенавидесом – то, что нужно устроить», – сказал Хирн.

Напомним, 30 мая Дмитрий Бивол подерется с Михаэлем Эйфертом в Екатеринбурге.

Титульный бой Бивола в Екатеринбурге. Онлайн

Давид Бенавидес: «Мы уже ведем переговоры с Биволом. Проведем бой до конца этого года»

У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?5883 голоса
КонечноКонор Макгрегор
НетМакс Холлоуэй
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Boxingscene
Странно, что еще нет комментариев про то, что Бивол опять пытается сбежать от Артура)
БТР вроде никаких операций не делал , но никаких боёв у него не назначено
Скорее всего он закончил
а тебе самому так не кажется?Артур же не раз вызывал его
Отличный план! Эйферт чтобы стряхнуть ржавчину, дальше нужен большой бой.
А Бенавидес это большой бой не только с т.з. медиа. Категорически не разделяю мнения, что это легкая прогулка. Бой будет тяжелый и интересный.
