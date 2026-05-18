Хирн ведет переговоры о поединке Бивола и Бенавидеса: «Бои с такими парнями, как Айферт, Дмитрию не нужны. Он жаждет больших вызовов»
Менеджер Бивола подтвердил переговоры о поединке с Бенавидесом.
Менеджер Бивола Эдди Хирн рассказал о переговорах с командой Давида Бенавидеса о поединке.
«Мы общались с представителями Бенавидеса. Это большой, очень крупный бой. Очевидно, Дмитрию нужно победить 30 мая. Бои с такими парнями, как Эйферт, Биволу не нужны. Он жаждет больших вызовов. Поединок с Бенавидесом – то, что нужно устроить», – сказал Хирн.
Напомним, 30 мая Дмитрий Бивол подерется с Михаэлем Эйфертом в Екатеринбурге.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Boxingscene
Скорее всего он закончил
А Бенавидес это большой бой не только с т.з. медиа. Категорически не разделяю мнения, что это легкая прогулка. Бой будет тяжелый и интересный.