Джонс – о выступлении Раузи в бою с Карано: «Это было лучше, чем весь турнир UFC»

Джонс считает возвращение Раузи зрелищнее всего турнира UFC.

Экс-чемпион UFC Джон Джонс оценил итоги первого турнира MVP MMA.

«Кард MVP MMA абсолютно невероятный. Там собрались отличные бойцы. Выступление Ронды? Шикарное. Она сделала именно то, что я думал. Выиграла менее чем за минуту, думаю, прошло около 17 секунд, и я предсказал это. Она много лет училась дзюдо и джиу-джитсу. Это было лучше, чем весь турнир UFC», – сказал Джонс.

Напомним, Ронда Раузи победила Джину Карано в соглавном событии MVP MMA.

Бой секс-символов MMA, который закончился за 15 секунд. Раузи и Карано плакали после

Джон Джонс: «Если смогу расторгнуть контракт с UFC, было бы здорово подраться с Нганну в MVP»