Бивол хочет провести третий бой с Бетербиевым после поединка с Айфертом

Менеджер Дмитрия Бивола Вадим Корнилов рассказал о планах россиянина.

После обязательной защиты титула IBF с немцем Михаэлем Айфертом Бивол хочет провести третий бой с Артуром Бетербиевым .

Затем Бивол рассматривает реванш с Саулем Альваресом , бой с Давидом Бенавидесом и поединок за титул в первом тяжелом весе.

Бивол и Айферт подерутся 23 мая на территории комплекса пирамид в Гизе. Бой пройдет в карде вечера бокса, возглавляемого поединком Александра Усика и Рико Верховена.

