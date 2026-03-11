Бивол хочет провести третий бой с Бетербиевым после поединка с Айфертом
Стали известны планы Бивола.
Менеджер Дмитрия Бивола Вадим Корнилов рассказал о планах россиянина.
После обязательной защиты титула IBF с немцем Михаэлем Айфертом Бивол хочет провести третий бой с Артуром Бетербиевым.
Затем Бивол рассматривает реванш с Саулем Альваресом, бой с Давидом Бенавидесом и поединок за титул в первом тяжелом весе.
Бивол и Айферт подерутся 23 мая на территории комплекса пирамид в Гизе. Бой пройдет в карде вечера бокса, возглавляемого поединком Александра Усика и Рико Верховена.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Дэна Рафаэля
Хорошо, молодец! Но плохо, что в России придется проводить! Саудитам сейчас не до боксерских шоу! У них там свое шоу от Иранских прилетов )))!
в России то прилётов нет от слова совсем 😂
