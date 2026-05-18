Эмеев снялся с боя против Шлеменко из-за травмы. Его заменит Дипчиков
Рамазан Эмеев снялся с поединка против Александра Шлеменко из-за травмы.
Бой планировался 19 июня в главном событии ACA 204 в Омске. Эмеева заменит Никола Дипчиков (24-12), который должен был драться с Артемом Фроловым в одном из боев главного карда.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал ACA MMA
