Официально: Дмитрий Бивол и Майкл Айферт подерутся 30 мая в Екатеринбурге
Анонсирован новый поединок Дмитрия Бивола.
30 мая в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» состоится вечер бокса, который возглавит титульный бой между чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO Дмитрием Биволом (24-1) и немцем Майклом Айфертом (13-1).
Последний поединок Бивол провел в феврале 2025 года, победив в реванше соотечественника Артура Бетербиева.
Айферт в августе 2024-го нокаутировал Карлоса Хименеса.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Matchroom Boxing
