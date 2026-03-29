Бивол не выступит в карде турнира с Усиком. Бой с Айфертом пройдет в мае в Екатеринбурге (Дэн Рафаэл)
Журналист Дэн Рафаэл написал о переносе поединка Дмитрия Бивола.
Журналист Дэн Рафаэл написал о переносе поединка Дмитрия Бивола.
«Согласно моим источникам, обязательная защита пояса IBF Дмитрия Бивола против Майкла Айферта не состоится в карде турнира с Александром Усиком в Египте. Бой планируется по эгидой RCC Promotions в Екатеринбурге в мае. Дату объявят позже», – написал Рафаэл в соцсетях.
Напомним, 23 мая на территории комплекса пирамид в Гизе состоится вечер бокса, который возглавит поединок Александра Усика и Рико Верховена.
Бивол хочет провести третий бой с Бетербиевым после поединка с Айфертом
Бивол и Айферт подерутся 23 мая в карде турнира, который возглавит бой Усик – Верховен (Дэн Рафаэл)
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Дэна Рафаэла
Правильно! В конце года бой с Айфертом можно! А с Артуром уже в следующем году! Или позаследующем! Или лет через пять, чтобы жизнь маслом не казалась!
