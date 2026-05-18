Аскрен – о турнире MVP MMA: «Невероятно односторонние бои. Ни одного конкурентного поединка»

Экс-боец UFC Бен Аскрен раскритиковал первый турнир по MMA промоушена MVP.

«Невероятно односторонние бои – это главная мысль, которая приходит на ум. Не было ни одного боя, который был бы хоть немного конкурентным», – сказал Аскрен.

Напомним, ивент возглавили бои с участием Фрэнсиса Нганну, Ронды Раузи и Майка Перри – все досрочно выиграли свои поединки.

Нганну отлупил бедолагу-полутяжеловеса и вызвал Джонса. Супербой в лиге Джейка Пола близко?

Раузи разделалась с Карано за 15 секунд!