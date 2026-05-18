Топурия – о перепалке с Хокитом на пресс-конференции в Белом доме: «Ему повезло, что там была охрана, потому что один из нас получил бы травму. И не думаю, что это был бы я»

Топурия высказался о конфликте с Хокитом в Белом доме.

Чемпион UFC Илия Топурия высказался о конфликте с Джошем Хокитом на пресс-конференции, посвященной UFC Freedom.

«Хокиту повезло, что там была охрана, потому что один из нас получил бы травму. И не думаю, что это был бы я», – сказал Топурия.

Напомним, Джош Хокит начал оскорблять экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе Алекса Перейру. За того вступился обладатель титула легкого веса Илия Топурия.

Арман Царукян о статусе запасного в бою Топурии и Гейджи: «Я уже сижу на диете. Быть запасным – всегда отстойно, но надо это сделать»

Илия Топурия: «Махачев – талантливый боец, уважаю его как спортсмена. Что может быть лучше, чем проверить себя против такого человека?»