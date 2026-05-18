  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Топурия – о перепалке с Хокитом на пресс-конференции в Белом доме: «Ему повезло, что там была охрана, потому что один из нас получил бы травму. И не думаю, что это был бы я»
0

Топурия – о перепалке с Хокитом на пресс-конференции в Белом доме: «Ему повезло, что там была охрана, потому что один из нас получил бы травму. И не думаю, что это был бы я»

Топурия высказался о конфликте с Хокитом в Белом доме.

Чемпион UFC Илия Топурия высказался о конфликте с Джошем Хокитом на пресс-конференции, посвященной UFC Freedom.

«Хокиту повезло, что там была охрана, потому что один из нас получил бы травму. И не думаю, что это был бы я», – сказал Топурия.

Напомним, Джош Хокит начал оскорблять экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе Алекса Перейру. За того вступился обладатель титула легкого веса Илия Топурия.

Арман Царукян о статусе запасного в бою Топурии и Гейджи: «Я уже сижу на диете. Быть запасным – всегда отстойно, но надо это сделать»

Илия Топурия: «Махачев – талантливый боец, уважаю его как спортсмена. Что может быть лучше, чем проверить себя против такого человека?»

У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?5881 голос
КонечноКонор Макгрегор
НетМакс Холлоуэй
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Álvaro Colmenero
logoДжош Хокит
logoИлия Топурия
logoUFC
logoMMA

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Не было б охраны не было б и перепалки)
Молодец, Илия, по конспектам великого Камы Пули трешточит👍

"Один из нас по-любому пострадает"
Неправильно ты думаешь
ОтветJohnnyMadsen
Неправильно ты думаешь
Он имел в виду, что они с Перейрой отлупили бы его
Представил картину: осел из Шрека кидается на Шрека 🤣🤣
>Напомним, Джош Хокит начал оскорблять ... Алекса Перейру
Не Перейру он оскорблял, а его маму, пользуясь тем, что Поатан не понимает английский
Кто-то слишком много разговаривает
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джош Хокит: «Перейра – тот, кого я хочу. Мне не нужен Льюис. Я хочу Шаму на его маме»
11 мая, 16:02
Александр Волков: «В Белом доме выступит Хокит – новый шумный парень. Если он выиграет у Льюиса, то хорошо бы с ним подраться, потому что он на хайпе»
10 мая, 13:43Видео
Волков – о Хоките: «В тяжелом весе UFC почти одни панчеры. Парни рассчитывают на один нокаутирующий удар. Джош такой же. Мне это не нравится»
10 мая, 03:50
Рекомендуем
Главные новости
Соннен – о Нганну и Джонсе: «Нет никакого контракта, не дающего им подраться. Они могут подраться прямо сейчас, просто не хотят»
36 минут назад
Ломаченко может провести бой во втором полулегком весе c Наваррете за два титула
сегодня, 13:47
Брайс Митчелл: «Я кормлю куриц яичницей и едой из UFC. Надеюсь, Дана не рассердится, курочкам тоже нужно что-то есть»
сегодня, 12:19
Тренер Двалишвили: «Ждем, когда Ян назовет дату. Это тот соперник, о котором нам сообщили. Не думаю, что что-то изменится»
сегодня, 11:37
Алекс Перейра повторил фото Майка Тайсона в Ferrari
сегодня, 11:18Фото
Дрикус дю Плесси: «Скоро будут объявлены мой следующий бой и соперник. Пора возвращаться»
сегодня, 09:37
Вечер бокса в Гизе: Усик – Верховен, Шираз против Бегича и другие бои
сегодня, 09:30
Дана Уайт: «США – страна иммигрантов. Все приехали откуда-то, все будут представлены на турнире в Белом доме. Я старался включить китайского бойца, но не вышло»
сегодня, 09:23
Умер чемпион Европы по боксу Петр Галкин. Ему было 68 лет
сегодня, 09:06
Карлос Пратес: «Думаю о том, чтобы выиграть титул и затем вызвать Топурию»
сегодня, 07:49
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем