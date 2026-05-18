Топурия – о перепалке с Хокитом на пресс-конференции в Белом доме: «Ему повезло, что там была охрана, потому что один из нас получил бы травму. И не думаю, что это был бы я»
Чемпион UFC Илия Топурия высказался о конфликте с Джошем Хокитом на пресс-конференции, посвященной UFC Freedom.
«Хокиту повезло, что там была охрана, потому что один из нас получил бы травму. И не думаю, что это был бы я», – сказал Топурия.
Напомним, Джош Хокит начал оскорблять экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе Алекса Перейру. За того вступился обладатель титула легкого веса Илия Топурия.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Álvaro Colmenero
Не Перейру он оскорблял, а его маму, пользуясь тем, что Поатан не понимает английский