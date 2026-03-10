Хорхе Масвидаль: «Топурия выбьет все дерьмо из Гейджи. Джастин не переживет этот бой»
Масвидаль считает, что Топурия закончит карьеру Гейджи.
Бывший боец UFC Хорхе Масвидаль считает, что бой с Топурией станет последним в карьере Гейджи.
«Я думаю, что Илия сделает Гейджи больно. Он выбьет из него все дерьмо. Гомер Симпсон [Гейджи] уйдет на пенсию и больше не вернется в октагон. Ему не пережить этот бой», – сказал Масвидаль.
Напомним, Джастин Гейджи и Илия Топурия подерутся в главном событии UFC Freedom 14 июня.
Ариэль Хельвани: «UFC в середине прошлой недели предложили Топурии выбор – Махачев или Гейджи, в разных категориях. Илия выбрал Ислама. Оказалось, что тот не может драться»
Шон О’Мэлли: «Безумие, что Илия так легко нокаутировал Холлоуэя и Оливейру»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Death Row MMA
Лет 6 назад , Джастин скорее всего тоже не победил бы , но какое-то время бой был бы конкурентным , но не сейчас . Тем удивительней что в белом доме , в главном событии вечера испано-грузину принесли на убой местную американскую звезду .