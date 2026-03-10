Хорхе Масвидаль: «Топурия выбьет все дерьмо из Гейджи. Джастин не переживет этот бой»

Масвидаль считает, что Топурия закончит карьеру Гейджи.

Бывший боец UFC Хорхе Масвидаль считает, что бой с Топурией станет последним в карьере Гейджи.

«Я думаю, что Илия сделает Гейджи больно. Он выбьет из него все дерьмо. Гомер Симпсон [Гейджи] уйдет на пенсию и больше не вернется в октагон. Ему не пережить этот бой», – сказал Масвидаль.

Напомним, Джастин Гейджи и Илия Топурия подерутся в главном событии UFC Freedom 14 июня.

