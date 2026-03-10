14

Хорхе Масвидаль: «Топурия выбьет все дерьмо из Гейджи. Джастин не переживет этот бой»

Масвидаль считает, что Топурия закончит карьеру Гейджи.

Бывший боец UFC Хорхе Масвидаль считает, что бой с Топурией станет последним в карьере Гейджи.

«Я думаю, что Илия сделает Гейджи больно. Он выбьет из него все дерьмо. Гомер Симпсон [Гейджи] уйдет на пенсию и больше не вернется в октагон. Ему не пережить этот бой», – сказал Масвидаль.

Напомним, Джастин Гейджи и Илия Топурия подерутся в главном событии UFC Freedom 14 июня.

Ариэль Хельвани: «UFC в середине прошлой недели предложили Топурии выбор – Махачев или Гейджи, в разных категориях. Илия выбрал Ислама. Оказалось, что тот не может драться»

Шон О’Мэлли: «Безумие, что Илия так легко нокаутировал Холлоуэя и Оливейру»

Как вам кард турнира в Белом доме?4841 голос
ОтличныйИлия Топурия
СреднийДана Уайт
УжасныйКонор Макгрегор
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Death Row MMA
logoMMA
logoUFC
logoХорхе Масвидаль
logoИлия Топурия
logoДжастин Гейджи
logoUFC в Белом доме
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
По текущей форме Гэджи в последнем бою , ему больно не будет , потому что Топурия выключит его раньше наступления боли .
Лет 6 назад , Джастин скорее всего тоже не победил бы , но какое-то время бой был бы конкурентным , но не сейчас . Тем удивительней что в белом доме , в главном событии вечера испано-грузину принесли на убой местную американскую звезду .
Ответ Brigande
По текущей форме Гэджи в последнем бою , ему больно не будет , потому что Топурия выключит его раньше наступления боли . Лет 6 назад , Джастин скорее всего тоже не победил бы , но какое-то время бой был бы конкурентным , но не сейчас . Тем удивительней что в белом доме , в главном событии вечера испано-грузину принесли на убой местную американскую звезду .
ОМейли с Яном было бы интереснее как по мне, и у Шона больше шансов. Но в белом доме сейчас реально странный чудак рулит, для него неформал ОМейли на главный бой мог не подойти. А вполне форматный Гейджи то что нужно ) Судя по карду, Трамп не сильно разбирается в теме, да и не сильно ему этот турнир и нужен. Мог бы себе любых бойцов выписать, доступных и не очень.
Ответ Brigande
По текущей форме Гэджи в последнем бою , ему больно не будет , потому что Топурия выключит его раньше наступления боли . Лет 6 назад , Джастин скорее всего тоже не победил бы , но какое-то время бой был бы конкурентным , но не сейчас . Тем удивительней что в белом доме , в главном событии вечера испано-грузину принесли на убой местную американскую звезду .
Ну Гейджи на американо-патриотичном ивенте может прыгнуть выше даже своей головы, я бы не стал раньше срока его списывать со счетов. Да и про его таранные лоу-кики забывать не стоит, у Илии были проблемы с ними в бою с Максом. Ну а так, конечно, выглядит логичным, что бой продлится больше двух раундов, а там либо КО от Топурии, либо он аккуратно доведет до решения, все таки Гейджи невероятно тяжело нокаутировать, кто бы напротив него не стоял, а дать в ответ он может в любом раунде и состоянии
Будет смех, если Джастин лакипанч закинет
Ответ Ма Из
Будет смех, если Джастин лакипанч закинет
Вообще не удивлюсь такому. Здесь любят лепить из медийных ударников каких-то неуязвимых. Помню как с Перейрой такое было, а потом он проиграл Анакалаеву и сразу тишина такая наступила. Вообще не пахнет непобедимостью от Топурии. Он сам это понимает, поэтому и бегает от Армана. А все эти нападки на Ислама из понимания крайне низкой вероятности такого боя. Думаю, он очень быстро сбежит проводить бои в боксе для клоунской базы, которая поверит, что он чем-то лучше среднестатистического КМС по боксу. В общем, программа стандартная и рабочая.
Ответ fc_a.m.
Вообще не удивлюсь такому. Здесь любят лепить из медийных ударников каких-то неуязвимых. Помню как с Перейрой такое было, а потом он проиграл Анакалаеву и сразу тишина такая наступила. Вообще не пахнет непобедимостью от Топурии. Он сам это понимает, поэтому и бегает от Армана. А все эти нападки на Ислама из понимания крайне низкой вероятности такого боя. Думаю, он очень быстро сбежит проводить бои в боксе для клоунской базы, которая поверит, что он чем-то лучше среднестатистического КМС по боксу. В общем, программа стандартная и рабочая.
Немного КМС по боксу бьют с такой силой. А Арману титульник организация не дает, обижены на него, да и после того, что он сделал на борцовском турнире, когда после остановки неожиданно накинулся на грека и стал его бить, словно это ММА, а не борьба его еще долго мариновать будут и Топурия здесь не причем...
плевать на масаидаля и его базар. я за гейджи , шанс есть всегда.
Разрешат Джастину курсануть и закатят они с Илюхой вечеринку.
Гейджи удобен Топурии - это факт. Большая вероятность, что американец сляжет до финального гонга. Что же до слов Хорхе, то Джастин и не скрывает, что уже заканчивает свою карьеру и в случае проигрыша скорее всего уйдет. Масвидалю лучше бы за собой следить - то он закончил, то вновь возобновляет карьеру.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
$60 млн на организацию и ни одного российского бойца в карде – все о турнире UFC в Белом доме
9 марта, 05:57
Объявлен кард турнира UFC в Белом доме. Топурия и Гейджи подерутся в главном событии, Перейра против Гана – соглавный бой
8 марта, 09:00
Топурия победит Гейджи, Перейра проиграет Гану: ожидания букмекеров от турнира UFC в Белом доме
8 марта, 07:58
Рекомендуем
Главные новости
Абдель-Азиз о срыве боя Махачев – Топурия: «Уайт был на 100% прав, когда сказал, что этот мелкий коротышка даже не обсуждался»
сегодня, 09:58
Промоутер Гассиева: «Готовы к бою с Кабайелом в любое время»
сегодня, 09:01
Колби Ковингтон: «Турнир UFC в Белом доме – отстой, там нет ни одного топового американского бойца»
сегодня, 08:29
Царукян назвал следующих соперников: «Диллон Дэнис по борьбе, Чарльз Оливейра – в UFC»
сегодня, 08:25
Агит Кабайел: «Моя команда предлагала представителям Гассиева провести бой, но получила отказ»
сегодня, 07:50
Хадис Ибрагимов подписал контракт с АСА
сегодня, 07:43
Hype Brazil: Царукян победил Мокаева удушающим приемом, Буллет и Барбоза отборолись вничью
сегодня, 07:32
Ренье де Риддер поднимется в полутяжелый дивизион
вчера, 18:17
Али Абдель-Азиз: «Договорился о боях шести бойцов из топ-15 – все подписали контракты на бои в мае»
вчера, 17:26
Адесанья – о карде турнира в Белом доме: «Отличный кард»
вчера, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем