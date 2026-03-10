  • Спортс
Топурия о возможной травме Махачева: «Ислам снова придумывает оправдания. За его побег заплатит Гейджи»

Топурия прокомментировал информацию о травме Махачева.

Чемпион UFC Илия Топурия отреагировал на информацию о травме Ислама Махачева.

«Ислам снова придумывает оправдания. На этот раз – травма.

Я всегда знал, что буду участвовать в мероприятии в Белом доме. Даже когда UFC в какой-то момент сказали, что не рассчитывают там на меня. Это часть переговоров.

Когда они наконец сказали, что я буду драться, то упомянули Ислама. Я ни секунды не колебался, принимая бой. Хотя он еще не был официально подтвержден, состав участников в Белом доме должен был быть объявлен на следующий день. А когда я проснулся, то узнал, что Ислам получил травму. Тогда появился вариант с Джастином Гейджи.

И снова кто-то другой заплатит за побег Махачева.

Джастин, увидимся в Белом доме. Я не из тех, кто унижает людей. Все будет быстро. Когда ты проснешься, все уже кончится», – сказал Топурия.

Вчера глава UFC Дана Уайт сообщил, что Махачев травмировал руку.

Топурия подерется с Гейджи в главном событии турнира UFC в Белом доме.

Хорхе Масвидаль: «Топурия выбьет все дерьмо из Гейджи. Джастин не переживет этот бой»

Ариэль Хельвани: «UFC в середине прошлой недели предложили Топурии выбор – Махачев или Гейджи, в разных категориях. Илия выбрал Ислама. Оказалось, что тот не может драться»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Илии Топурии
logoИлия Топурия
logoMMA
logoUFC
logoИслам Махачев
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Толурия, конечно, в хорошем смысле «псих».
Желание подняться в 77, когда ты даже для лёгкого веса маловат, тем более к такому сильному сопернику, заслуживает респекта.
Но бой в лёгком весе был бы поинтереснее, имхо
Ответ Габи Жезус
Толурия, конечно, в хорошем смысле «псих». Желание подняться в 77, когда ты даже для лёгкого веса маловат, тем более к такому сильному сопернику, заслуживает респекта. Но бой в лёгком весе был бы поинтереснее, имхо
Он вроде нигде не говорил что готов подняться, да и не получится у него при всём желании.
Ответ Donald Shimoda
Он вроде нигде не говорил что готов подняться, да и не получится у него при всём желании.
Много раз говорил, вот последнее )

https://www.sports.ru/boxing/1117090852-topuriya-o-poedinke-s-maxachevym-idealnyj-variant-boj-v-polusrednem-ve.html
Что-то он слишком много говорит
Ответ kwinto88
Что-то он слишком много говорит
И пусть. Зато бой раскручивает, следить всегда интересно. Еще и в клетке показывает хороший перформанс.
Ответ VictorVallecano
И пусть. Зато бой раскручивает, следить всегда интересно. Еще и в клетке показывает хороший перформанс.
Согласен, ничего сверхъестественного он не болтает, да и всё вроде по факту. Движуха всяко лучше чем макс с оливейрой, до боя, во время, после, одни обнимашки...
Лучше наверно сделать, а потом говорить.
Ответ Павел Шаповалов_1116131134
Лучше наверно сделать, а потом говорить.
Нет, что за глупость? Ты предлагаешь раскручивать бой после боя? Какой в этом смысл?
У Гейтжи шанс только ноги, с Порье сработало, но он такой медленный, еще и тактика отдай голову, чтоб соперник открылся. Но кажется что первые же сближения грузина закончатся КО
Ответ whoisme
У Гейтжи шанс только ноги, с Порье сработало, но он такой медленный, еще и тактика отдай голову, чтоб соперник открылся. Но кажется что первые же сближения грузина закончатся КО
Шанс только тактика Оливейры, чтобы ноги сработали нужно бить и бить, а Топурия ждать не будет
гейджи даже в пиковой форме в бою с топурией помог бы только лаки-панч, который случается раз в десять лет. а сейчас, если он будет таким же как с пимблеттом, то топурия и вспотеть не успеет.
уж лучше бы царукяну дали этот бой. ufc и его матчмейкинг в последнее время совсем не радуют.
Конечно, таков этот бизнес, но я лично этого не понимаю, зачем трогать другого бойца, если у тебя уже назначен бой.
Если Ислам благополучно защитит пояс полусреднего, то мечта Топурии может сбыться и Махачев отметелит его в клетке.
Ну так и есть
Махачев никогда не согласится выйти с таким соперником с 3 месяцами на подготовку
Надеюсь Гейджи нокаутирует его
