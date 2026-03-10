Топурия о возможной травме Махачева: «Ислам снова придумывает оправдания. За его побег заплатит Гейджи»
Чемпион UFC Илия Топурия отреагировал на информацию о травме Ислама Махачева.
«Ислам снова придумывает оправдания. На этот раз – травма.
Я всегда знал, что буду участвовать в мероприятии в Белом доме. Даже когда UFC в какой-то момент сказали, что не рассчитывают там на меня. Это часть переговоров.
Когда они наконец сказали, что я буду драться, то упомянули Ислама. Я ни секунды не колебался, принимая бой. Хотя он еще не был официально подтвержден, состав участников в Белом доме должен был быть объявлен на следующий день. А когда я проснулся, то узнал, что Ислам получил травму. Тогда появился вариант с Джастином Гейджи.
И снова кто-то другой заплатит за побег Махачева.
Джастин, увидимся в Белом доме. Я не из тех, кто унижает людей. Все будет быстро. Когда ты проснешься, все уже кончится», – сказал Топурия.
Вчера глава UFC Дана Уайт сообщил, что Махачев травмировал руку.
Топурия подерется с Гейджи в главном событии турнира UFC в Белом доме.
Хорхе Масвидаль: «Топурия выбьет все дерьмо из Гейджи. Джастин не переживет этот бой»
Ариэль Хельвани: «UFC в середине прошлой недели предложили Топурии выбор – Махачев или Гейджи, в разных категориях. Илия выбрал Ислама. Оказалось, что тот не может драться»
Желание подняться в 77, когда ты даже для лёгкого веса маловат, тем более к такому сильному сопернику, заслуживает респекта.
Но бой в лёгком весе был бы поинтереснее, имхо
уж лучше бы царукяну дали этот бой. ufc и его матчмейкинг в последнее время совсем не радуют.
Махачев никогда не согласится выйти с таким соперником с 3 месяцами на подготовку