Топурия о возможной травме Махачева: «Ислам снова придумывает оправдания. За его побег заплатит Гейджи»

Топурия прокомментировал информацию о травме Махачева.

Чемпион UFC Илия Топурия отреагировал на информацию о травме Ислама Махачева .

«Ислам снова придумывает оправдания. На этот раз – травма.

Я всегда знал, что буду участвовать в мероприятии в Белом доме. Даже когда UFC в какой-то момент сказали, что не рассчитывают там на меня. Это часть переговоров.

Когда они наконец сказали, что я буду драться, то упомянули Ислама. Я ни секунды не колебался, принимая бой. Хотя он еще не был официально подтвержден, состав участников в Белом доме должен был быть объявлен на следующий день. А когда я проснулся, то узнал, что Ислам получил травму. Тогда появился вариант с Джастином Гейджи.

И снова кто-то другой заплатит за побег Махачева.

Джастин, увидимся в Белом доме. Я не из тех, кто унижает людей. Все будет быстро. Когда ты проснешься, все уже кончится», – сказал Топурия.

Вчера глава UFC Дана Уайт сообщил, что Махачев травмировал руку.

Топурия подерется с Гейджи в главном событии турнира UFC в Белом доме.

Хорхе Масвидаль: «Топурия выбьет все дерьмо из Гейджи. Джастин не переживет этот бой»

Ариэль Хельвани: «UFC в середине прошлой недели предложили Топурии выбор – Махачев или Гейджи, в разных категориях. Илия выбрал Ислама. Оказалось, что тот не может драться»