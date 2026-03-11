  Раузи – о UFC: «Одно из худших мест для бойцов. Их чемпионы, такие как Шевченко, продают фотографии сисек на OnlyFans»
Раузи – о UFC: «Одно из худших мест для бойцов. Их чемпионы, такие как Шевченко, продают фотографии сисек на OnlyFans»

Экс-чемпионка UFC Ронда Раузи жестко раскритиковала промоушен.

«UFC – одно из худших мест для бойцов. Их чемпионы, такие как Валентина [Шевченко], продают фотографии сисек на OnlyFans.

Они заработали $7,7 млрд. Нет причин, по которым они не могут платить своим спортсменам», – сказала Раузи.

Ранее стало известно, что в мае Раузи проведет поединок против Джины Карано. Бой пройдет под эгидой MVP.

Раузи – о поединке с Карано: «Это бой MVP против UFC – вот, черт возьми, где я. Они страдают из-за отсутствия конкуренции»

Раузи – о UFC: «Теперь это публичная компания, цель которой – максимизировать прибыль. Устраивать крутые бои не в их интересах»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Happy Punch
У Шевченко есть сиськи?
ну онлик у неё точно есть, друг скинул ссылку (сам я не интересовался)
Сисек нет, есть фотки.
Валентина Шевченко говорила, что такой контент не выкладывает, а размещает там фотки-видео с охоты да рыбалки. Кто спец в онлифансе? Это так?
Так, смотрел у друга (НИЧЕГО Я ТАМ НЕ ИСКАЛ!). Тренировки, что-то про охоту. ОФ это же не только про сиськи, ещё и быть ближе к любимому спортсмену, а ему - не светить жизнь всем подряд.
Это как у Сэндхагена или Оливейры там есть аккаунт, тоже с тренировками. Вот только, это, скорее всего исключения.
Че за дичь 🤪 Пейдж Ванзант и подобные бесспорно , но Валюха нет
Пока у UFC не появится нормальный конкурент, все будет только деградировать. Какой им смысл платить больше?
Ронда конкретно обиделась, что ЮФС не захотели устроить женский подпивасный бой двух актрис, которые 10-15 лет не выступали. Орга, конечно, в кризисе, но не настолько)) Они даже ранние прелимы не потянут
ага, а Ник Диаз который выходил на бой против Лоулера в отвратительной форме просто ради чека норм было ?
Ну тут хотя бы один из них в форме был, а Ронда-Карано — это будет женская версия фрик-матча Дада5000-Кимбо Слайс
ну в свое время находясь там тоже светила в журналах и сисей и попой)
Валентина в таких делах не замечена, так госпожа Роузи что бы корова мычала)
А если так хочешь поединок с Валентиной то там без шансов для тебя)
Шевченко-то зачем приписывать то, чего она не делала? сиськи показывала в своё время как раз Раузи. и ей самой, судя по анонсированному бою, пора на онлик.
ну а Джонс летит на другой конец света в бассейне с мужиками покувыркаться погоготать за денюжку, кто еще онлифанщик
Кто смотрел ОФ Вали? Тема раскрыта?
из женского спорта только условный топ-50 теннисисток могут соперничать с онлифансов. претензии конкретно к UFC - показатель умственной отсталости.
Рекомендуем
Главные новости
Хавьер Мендес: «Команда Топурии отказалась от боя с Махачевым из‑за недостаточной суммы денег»
6 минут назад
Взвешивание перед UFC Fight Night 269: Эмметт тяжелее Вальехоса, Кертис и Оролбай показали одинаковый вес
56 минут назад
Колби Ковингтон: «Чувствую огромное неуважение со стороны UFC. Готов был принять любой бой, лишь бы выступить перед Трампом»
сегодня, 16:15
Арман Царукян: «У меня с UFC все хорошо, никаких внутренних интриг. Уже знаю приблизительную дату следующего боя»
сегодня, 15:00
«Легкие деньги для Хамзата». Штырков отреагировал на анонс боя Чимаев – Стрикленд
сегодня, 14:45
Царукян – о бое Холлоуэя и Оливейры: «Это было скучно. Получилось просто залеживание»
сегодня, 13:35
Менеджер Волкова: «В UFC не сдержали обещаний перед Александром. Мы сделаем выводы»
сегодня, 13:05
Джонсон обратился к Мокаеву: «Брат, тебе соврали. Моя черная задница на пенсии»
сегодня, 12:20
Магомед Исмаилов: «Для мусульманина бить по лицу – запрет. Но я пытаюсь минимизировать то, за что получу в конечном итоге наказание»
сегодня, 11:35
Мухаммад Мокаев: «Мне предложили бой с Деметриусом Джонсоном. Я согласился»
сегодня, 11:25
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем