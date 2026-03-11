Раузи – о UFC: «Одно из худших мест для бойцов. Их чемпионы, такие как Шевченко, продают фотографии сисек на OnlyFans»

Экс-чемпионка UFC Ронда Раузи жестко раскритиковала промоушен.

«UFC – одно из худших мест для бойцов. Их чемпионы, такие как Валентина [Шевченко], продают фотографии сисек на OnlyFans.

Они заработали $7,7 млрд. Нет причин, по которым они не могут платить своим спортсменам», – сказала Раузи.

Ранее стало известно, что в мае Раузи проведет поединок против Джины Карано . Бой пройдет под эгидой MVP.

Раузи – о поединке с Карано: «Это бой MVP против UFC – вот, черт возьми, где я. Они страдают из-за отсутствия конкуренции»

Раузи – о UFC: «Теперь это публичная компания, цель которой – максимизировать прибыль. Устраивать крутые бои не в их интересах»