Тим Цзю подерется с Денисом Нуржей 5 апреля в Австралии

Объявлен следующий соперник Тима Цзю.

Экс-чемпион мира по боксу Тимофей Цзю (26-3) проведет поединок с албанцем Денисом Нуржей (20-0) за вакантный пояс WBO International в среднем весе. Бой состоится 5 апреля в Вуллонгонге (Австралия).

В декабре Цзю победил американца Энтони Веласкеса единогласным решением судей.

«Ты сучка». Тим Цзю сгорел с соперника брата, который отказался драться из-за сечки

Тим Цзю и Эррол Спенс проведут поединок летом 2026-го (Майк Коппингер)