Тим Цзю подерется с Денисом Нуржей 5 апреля в Австралии
Объявлен следующий соперник Тима Цзю.
Экс-чемпион мира по боксу Тимофей Цзю (26-3) проведет поединок с албанцем Денисом Нуржей (20-0) за вакантный пояс WBO International в среднем весе. Бой состоится 5 апреля в Вуллонгонге (Австралия).
В декабре Цзю победил американца Энтони Веласкеса единогласным решением судей.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: No Limit
В принципе это и есть его уровень: местечковый чемпион, обладатель региональных титулов. Со временем может и завоюет какой-нибудь титул временного/обязательного/регулярного чемпиона по одной из четырех типа престижных версий, все что выше - не его уровень
Он уже был вполне полноценным чемпионом по одной из версий. Так что, мимо лужи, увы.
Да, был. Пока не решил, что пора покорять США и доказать всем, что он величина неменьшая чем его великий отец. Вот тогда и стало ясно, какой он "полноценный чемпион", увы
