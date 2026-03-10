3

Тим Цзю подерется с Денисом Нуржей 5 апреля в Австралии

Объявлен следующий соперник Тима Цзю.

Экс-чемпион мира по боксу Тимофей Цзю (26-3) проведет поединок с албанцем Денисом Нуржей (20-0) за вакантный пояс WBO International в среднем весе. Бой состоится 5 апреля в Вуллонгонге (Австралия).

В декабре Цзю победил американца Энтони Веласкеса единогласным решением судей.

«Ты сучка». Тим Цзю сгорел с соперника брата, который отказался драться из-за сечки

Тим Цзю и Эррол Спенс проведут поединок летом 2026-го (Майк Коппингер)

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: No Limit
В принципе это и есть его уровень: местечковый чемпион, обладатель региональных титулов. Со временем может и завоюет какой-нибудь титул временного/обязательного/регулярного чемпиона по одной из четырех типа престижных версий, все что выше - не его уровень
Ответ С детства за исландию
В принципе это и есть его уровень: местечковый чемпион, обладатель региональных титулов. Со временем может и завоюет какой-нибудь титул временного/обязательного/регулярного чемпиона по одной из четырех типа престижных версий, все что выше - не его уровень
Он уже был вполне полноценным чемпионом по одной из версий. Так что, мимо лужи, увы.
Ответ ender
Он уже был вполне полноценным чемпионом по одной из версий. Так что, мимо лужи, увы.
Да, был. Пока не решил, что пора покорять США и доказать всем, что он величина неменьшая чем его великий отец. Вот тогда и стало ясно, какой он "полноценный чемпион", увы
