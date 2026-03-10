3

Шон О’Мэлли: «Просил бой с Яном в Белом доме. UFC предложили Айманна»

О’Мэлли рассчитывал на поединок с Яном в Белом доме.

Экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли рассчитывал на поединок с Петром Яном в Белом доме.

«Хотел драться с Петром в Белом доме. Это то, о чем я просил. Они сказали: «Ты хочешь Айманна?»

Я согласился, но подчеркнул, что предпочел бы бой с Яном. Это было бы здорово, но UFC делает, что хочет», – сказал О’Мэлли.

Напомним, О’Мэлли подерется с Айманном Захаби в карде UFC Freedom.

Петр Ян: «Если О’Мэлли перекрасит волосы под американский флаг, у него будет шанс попасть на турнир в Белом доме. Было бы интересно отдать ему должок»

Шон О’Мэлли: «Я бы хотел увидеть бой Махачева и Топурии в главном событии UFC Freedom. Возможно, Илия побьет Ислама»

Как вам кард турнира в Белом доме?4841 голос
ОтличныйИлия Топурия
СреднийДана Уайт
УжасныйКонор Макгрегор
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
logoMMA
logoПетр Ян
logoШон О'Мэлли
logoUFC
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Почему не с Умаром, если Ян занят грузином?
Ответ Kelevra1989
Почему не с Умаром, если Ян занят грузином?
потому что в белом доме местный должен показать уровень
Ответ Kelevra1989
Почему не с Умаром, если Ян занят грузином?
Потому что борцуха не даст шансов Омэлли. А с Яном, который любит боксировать у пуделя с его антропометрией есть шансы - главное не упасть, а там у судейки посчитают как надо.
