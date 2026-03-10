Шон О’Мэлли: «Просил бой с Яном в Белом доме. UFC предложили Айманна»
О’Мэлли рассчитывал на поединок с Яном в Белом доме.
Экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли рассчитывал на поединок с Петром Яном в Белом доме.
«Хотел драться с Петром в Белом доме. Это то, о чем я просил. Они сказали: «Ты хочешь Айманна?»
Я согласился, но подчеркнул, что предпочел бы бой с Яном. Это было бы здорово, но UFC делает, что хочет», – сказал О’Мэлли.
Напомним, О’Мэлли подерется с Айманном Захаби в карде UFC Freedom.
Петр Ян: «Если О’Мэлли перекрасит волосы под американский флаг, у него будет шанс попасть на турнир в Белом доме. Было бы интересно отдать ему должок»
Шон О’Мэлли: «Я бы хотел увидеть бой Махачева и Топурии в главном событии UFC Freedom. Возможно, Илия побьет Ислама»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
Почему не с Умаром, если Ян занят грузином?
потому что в белом доме местный должен показать уровень
Потому что борцуха не даст шансов Омэлли. А с Яном, который любит боксировать у пуделя с его антропометрией есть шансы - главное не упасть, а там у судейки посчитают как надо.
