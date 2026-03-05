IBF предоставила Биволу и Айферту дополнительное время для заключения контракта о бое
Бивол должен подраться с Айфертом.
IBF предоставила Дмитрию Биволу и Михаэлю Айферту дополнительное время, чтобы стороны договорились о бое.
Ранее IBF санкционировала поединок за титул в полутяжелом весе между Биволом и Айфертом.
Бивол в последний раз выступал в феврале прошлого года, когда победил Артура Бетербиева решением большинства судей. Его профессиональный рекорд – 24-1.
Бивол – о следующем поединке: «Говорят об Айферте. В планах на год есть трилогия с Бетербиевым. Хочу проверить себя в другой категории, добиться больших успехов»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ring
