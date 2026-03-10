Махачев ответил Топурии: «Мы оба знаем, кто здесь испугался. Можешь скрывать свою трусость неприятными твитами, но не волнуйся, ты получишь, что просил!»
Чемпион UFC Ислам Махачев ответил на критику со стороны Илии Топурии.
«Мы оба знаем, кто здесь испугался. Ты можешь скрывать свою трусость неприятными твитами, но не волнуйся, однажды ты получишь то, о чем просил! И твоему толстому менеджеру не нужно просить миллиарды, чтобы драться со мной. Мы сделаем это бесплатно», – написал в соцсетях Махачев.
Ранее появилась информация, что Махачев отказался от поединка с Топурией в Белом доме из-за травмы.
Менеджер Топурии: «Мы были готовы драться с Махачевым, но никакой конкретики, условий и прочего не было»
Ариэль Хельвани: «UFC в середине прошлой недели предложили Топурии выбор – Махачев или Гейджи, в разных категориях. Илия выбрал Ислама. Оказалось, что тот не может драться»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ислама Махачева
57 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Тем не менее раскрутка пошла. Думаю если оба выиграют свои бои - в конце года бой организуют.
Ген осторожности как всегда. Зато против старика Усмана сразу выйдет.