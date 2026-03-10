  • Спортс
  • Махачев ответил Топурии: «Мы оба знаем, кто здесь испугался. Можешь скрывать свою трусость неприятными твитами, но не волнуйся, ты получишь, что просил!»
57

Чемпион UFC Ислам Махачев ответил на критику со стороны Илии Топурии.

«Мы оба знаем, кто здесь испугался. Ты можешь скрывать свою трусость неприятными твитами, но не волнуйся, однажды ты получишь то, о чем просил! И твоему толстому менеджеру не нужно просить миллиарды, чтобы драться со мной. Мы сделаем это бесплатно», – написал в соцсетях Махачев.

Ранее появилась информация, что Махачев отказался от поединка с Топурией в Белом доме из-за травмы.

Менеджер Топурии: «Мы были готовы драться с Махачевым, но никакой конкретики, условий и прочего не было»

Ариэль Хельвани: «UFC в середине прошлой недели предложили Топурии выбор – Махачев или Гейджи, в разных категориях. Илия выбрал Ислама. Оказалось, что тот не может драться»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ислама Махачева
57 комментариев
Ислам никогда ни от кого не бегал. Не Ислам, точно
Похоже на твит от Азиза.
Тем не менее раскрутка пошла. Думаю если оба выиграют свои бои - в конце года бой организуют.
Чёт мне кажется, что это Али писал) Менеджерам тоже надо между собой бой провести.
В смысле испугался? Топурия выходит на поединок, Махачев нет, кто испугался в итоге?

Ген осторожности как всегда. Зато против старика Усмана сразу выйдет.
Ответ DonaldBrashear 2.0
В смысле испугался? Топурия выходит на поединок, Махачев нет, кто испугался в итоге? Ген осторожности как всегда. Зато против старика Усмана сразу выйдет.
Махачев травму получил, причем тут Топурия? его и планах не было у Даны Уайт
Ответ 05_105
Махачев травму получил, причем тут Топурия? его и планах не было у Даны Уайт
Поломал обе руки.
Дэна на пресс конференции сказал, что информация о том что Махачев отказался от бое не соответствует действительности. У него рука травмирована, и ему бой не предлагали.
Ислам забыл нажать кнопку «выйти со всех устройств», точно не его слог
Пока что Топурии больше верится. Махачев больше на пенсионера Усмана нацелен
Тем не менее, у кого-то бой в белом доме, а у кого-то чисто работа языком.
Однако это ты придумал проблемы с рукой, а не Топурия.
Ответ NonFactor
Однако это ты придумал проблемы с рукой, а не Топурия.
у Топурии соперник все равно Гейджи, причем тут бой с Махачевым?
Ответ 05_105
у Топурии соперник все равно Гейджи, причем тут бой с Махачевым?
Потому что Махачев слился с боя, поэтому у Топурии соперник Гейджи.
Слабая сторона Махачева это скорость соперника, Илия может попасть одним ударом и вырубить, такое уже было…
