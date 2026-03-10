Махачев ответил Топурии: «Мы оба знаем, кто здесь испугался. Можешь скрывать свою трусость неприятными твитами, но не волнуйся, ты получишь, что просил!»

Чемпион UFC Ислам Махачев ответил на критику со стороны Илии Топурии .

«Мы оба знаем, кто здесь испугался. Ты можешь скрывать свою трусость неприятными твитами, но не волнуйся, однажды ты получишь то, о чем просил! И твоему толстому менеджеру не нужно просить миллиарды, чтобы драться со мной. Мы сделаем это бесплатно», – написал в соцсетях Махачев.

Ранее появилась информация, что Махачев отказался от поединка с Топурией в Белом доме из-за травмы.

Менеджер Топурии: «Мы были готовы драться с Махачевым, но никакой конкретики, условий и прочего не было»

Ариэль Хельвани: «UFC в середине прошлой недели предложили Топурии выбор – Махачев или Гейджи, в разных категориях. Илия выбрал Ислама. Оказалось, что тот не может драться»