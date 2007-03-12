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    Дана Уайт: Конор Макгрегор будет чемпионом до первого удара в бою Нурмагомедова и Фергюсона

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Тони Фергюсон

    Президент UFC Дана Уайт не станет лишать Конора Макгрегора титула чемпиона UFC в легкой весовой категории до тех пор, пока 7 апреля не начнется поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

    «Как только первый удар будет нанесен, с этого момента бой будет за полноценный титул чемпиона. Только так будет справедливо. Они оба заслужили полной право быть первым и вторым номеров рейтингов. Они заслуживают шанс», — сказал Уайт в разговоре с espn.com. Напомним, что бой Тони и Хабиба срывался трижды, причем в прошлом году это произошло менее, чем за двое суток до даты боя.

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