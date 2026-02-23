Пимблетт – о поединке с Гейджи: «Я выиграл третий и пятый раунды. Если у него забрали одно очко, то должна быть ничья»

Пимблетт считает, что поединок с Гейджи должен был закончиться вничью.

Боец UFC Пэдди Пимблетт считает несправедливым результат поединка с Джастином Гейджи .

«Я выиграл третий и пятый раунды. Если у него забрали одно очко, то должна быть ничья.

Разве не забавно, что у Тревора Виттмана (тренер Гейджи – примечание Спортс’‘) есть дизайн перчаток, которые прекратят тычки в глаза, но он не отдает их UFC, ведь его бойцы тыкают в глаза всем соперникам», – сказал Гейджи.

Напомним, Гейджи победил Пимблетта единогласным решением судей на UFC 324.

