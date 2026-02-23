  • Спортс
  • Пимблетт – о поединке с Гейджи: «Я выиграл третий и пятый раунды. Если у него забрали одно очко, то должна быть ничья»
11

Пимблетт считает, что поединок с Гейджи должен был закончиться вничью.

Боец UFC Пэдди Пимблетт считает несправедливым результат поединка с Джастином Гейджи.

«Я выиграл третий и пятый раунды. Если у него забрали одно очко, то должна быть ничья.

Разве не забавно, что у Тревора Виттмана (тренер Гейджи – примечание Спортс’‘) есть дизайн перчаток, которые прекратят тычки в глаза, но он не отдает их UFC, ведь его бойцы тыкают в глаза всем соперникам», – сказал Гейджи.

Напомним, Гейджи победил Пимблетта единогласным решением судей на UFC 324.

Колби Ковингтон: «Не хочу драться с американцем на 250-летие США. Мне нравится бой с Пимблеттом»

Джастин Гейджи: «Пимблетт бил как сучка, поэтому я просто шел вперед»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Paddy The Baddy
11 комментариев
Морда разбита в кисель, но была ничья, ага
Тот случай, когда лучше помолчать. Хотя бы для того, чтобы не быть смешным.
Видимо пэдди оклемался, мордашка зажила и решил набросить. Через месяц начнет рассказывать, что судьи его обокрали. Чистая победа, да, мамой клянусь!
Я уж удивился после боя. Так себя повел достойно,руку в октагоне пожал,после боя никаких травм до боя не было. Ну,думаю,удивил! Не похоже на современных бойцов. А нет,все нормально.
Ответ jwbmwbqvih
Я уж удивился после боя. Так себя повел достойно,руку в октагоне пожал,после боя никаких травм до боя не было. Ну,думаю,удивил! Не похоже на современных бойцов. А нет,все нормально.
Не соображала башка просто до сих пор
«Ну какое единогласное решение? Минимум ничья!» 🤣🤡
Были ещё и 6, 7, 8 раунды. В макдональдсе. Там жиробас вообще всех вчистую переиграл.
что он несет ))))
Из тебя фарш сделали, какая ничья….если бы ты его убил, была бы ничья
Мало били
Зовите Армана
Ну,если честно раза три видел,как он морщился и показывал в область глаза,но рефери не реагировал. К победе Гэтджи вопросов ноль,но как же утомили эти тычки в глаза. Лично я был бы взбешён,это ведь сильно отражается на самом ходе поединка.
