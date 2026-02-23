Пимблетт хочет бой с Сен-Дени: «Отличный вариант. Лучшие европейские легковесы в очном поединке»

Пимблетт хочет бой с Сен-Дени.

Боец UFC Пэдди Пимблетт считает хорошим вариантом поединок с Бенуа Сен-Дени .

«Я подерусь с кем угодно, но Сен-Дени – отличный вариант для меня. Лучшие европейские легковесы в очном поединке», – сказал Пимблетт.

Напомним, Сен-Дени нокаутировал Дэна Хукера в поединке на UFC 325.

Джастин Гейджи победил Пимблетта единогласным решением судей в главном событии UFC 324.

