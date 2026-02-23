Пимблетт хочет бой с Сен-Дени: «Отличный вариант. Лучшие европейские легковесы в очном поединке»
Пимблетт хочет бой с Сен-Дени.
Боец UFC Пэдди Пимблетт считает хорошим вариантом поединок с Бенуа Сен-Дени.
«Я подерусь с кем угодно, но Сен-Дени – отличный вариант для меня. Лучшие европейские легковесы в очном поединке», – сказал Пимблетт.
Напомним, Сен-Дени нокаутировал Дэна Хукера в поединке на UFC 325.
Джастин Гейджи победил Пимблетта единогласным решением судей в главном событии UFC 324.
Пимблетт – о поединке с Гейджи: «Я выиграл третий и пятый раунды. Если у него забрали одно очко, то должна быть ничья»
Джастин Гейджи: «Пимблетт бил как сучка, поэтому я просто шел вперед»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Paddy The Baddy
