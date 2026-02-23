Стрикленд хочет драться только в США: «Я умру на этой чертовой земле»
Стрикленд не хочет драться за пределами США.
Боец UFC Шон Стрикленд не хочет драться за пределами США.
«Я американец. Я никуда не уезжаю, не путешествую, не бываю в отпуске. Умру на этой чертовой земле», – сказал Стрикленд.
Напомним, Стрикленд нокаутировал Энтони Эрнандеса в главном событии UFC Fight Night 267.
Стрикленд – о Чимаеве: «Когда он приходил к нам в зал, то сразу искал самого слабого и мелкого парня, объясняя: «Он похож на моего соперника»»
Конор – о выступлении Стрикленда: «Результат многих часов спарринга. Не нужно никаких премудростей»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не забывай, что это земля индейцев.
Не забывай, что это земля индейцев.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Как же они ее продавали за бусы и спиртное? И прямо все огороды и пастбища общие были, а как же территории враждующих племён?
Чертова земля😄
Американский ватник
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем