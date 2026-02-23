17

Стрикленд хочет драться только в США: «Я умру на этой чертовой земле»

Стрикленд не хочет драться за пределами США.

Боец UFC Шон Стрикленд не хочет драться за пределами США.

«Я американец. Я никуда не уезжаю, не путешествую, не бываю в отпуске. Умру на этой чертовой земле», – сказал Стрикленд.

Напомним, Стрикленд нокаутировал Энтони Эрнандеса в главном событии UFC Fight Night 267.

Стрикленд – о Чимаеве: «Когда он приходил к нам в зал, то сразу искал самого слабого и мелкого парня, объясняя: «Он похож на моего соперника»»

Конор – о выступлении Стрикленда: «Результат многих часов спарринга. Не нужно никаких премудростей»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
