Бой Габи Гарсии против россиянки Гаглоевой продлился 16 секунд и признан несостоявшимся.

Бой многократной чемпионки мира по бразильскому джиу-джитсу Габи Гарсии против россиянки Оксаны Гаглоевой в рамках промоушена RIZIN признан несостоявшимся.

Поединок продлился всего 16 секунд и был остановлен после ненамеренного тычка в глаз со стороны Гарсии.

Gabi’s big ass fingers gouging eyes out. She loves fouls as of late. #RIZIN #RIZINFF #RIZINGP #RIZIN2017 pic.twitter.com/sMkkGjyYrR