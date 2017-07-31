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    Бой Габи Гарсии против россиянки Гаглоевой продлился 16 секунд и признан несостоявшимся.

    Теги видео женские бои

    Бой многократной чемпионки мира по бразильскому джиу-джитсу Габи Гарсии против россиянки Оксаны Гаглоевой в рамках промоушена RIZIN признан несостоявшимся.

    Поединок продлился всего 16 секунд и был остановлен после ненамеренного тычка в глаз со стороны Гарсии.

    «Она могла продолжить бой, но нашла легкий способ этого избежать. [Реванш?] С ней – нет, она трусиха. Испугалась и убежала», – заявила Гарсия.

    Стоит отметить, что предыдущий бой Гарсии (по правилам шутбоксинга), который состоялся ранее в июле, также признан несостоявшимся после того, как Габи провела два соккер-кика по лежащей оппонентке Мегуми Ябушите.

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