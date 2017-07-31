Бой Габи Гарсии против россиянки Гаглоевой продлился 16 секунд и признан несостоявшимся.
Бой многократной чемпионки мира по бразильскому джиу-джитсу Габи Гарсии против россиянки Оксаны Гаглоевой в рамках промоушена RIZIN признан несостоявшимся.
Поединок продлился всего 16 секунд и был остановлен после ненамеренного тычка в глаз со стороны Гарсии.
Gabi’s big ass fingers gouging eyes out. She loves fouls as of late. #RIZIN #RIZINFF #RIZINGP #RIZIN2017 pic.twitter.com/sMkkGjyYrR— Jonnyboy (@Jonnyboy_6969) 30 июля 2017 г.
«Она могла продолжить бой, но нашла легкий способ этого избежать. [Реванш?] С ней – нет, она трусиха. Испугалась и убежала», – заявила Гарсия.
Стоит отметить, что предыдущий бой Гарсии (по правилам шутбоксинга), который состоялся ранее в июле, также признан несостоявшимся после того, как Габи провела два соккер-кика по лежащей оппонентке Мегуми Ябушите.
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