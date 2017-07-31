Бой Габи Гарсии против россиянки Гаглоевой продлился 16 секунд и признан несостоявшимся.

Бой многократной чемпионки мира по бразильскому джиу-джитсу Габи Гарсии против россиянки Оксаны Гаглоевой в рамках промоушена RIZIN признан несостоявшимся.

Поединок продлился всего 16 секунд и был остановлен после ненамеренного тычка в глаз со стороны Гарсии.

«Она могла продолжить бой, но нашла легкий способ этого избежать. [Реванш?] С ней – нет, она трусиха. Испугалась и убежала», – заявила Гарсия.

Стоит отметить, что предыдущий бой Гарсии (по правилам шутбоксинга), который состоялся ранее в июле, также признан несостоявшимся после того, как Габи провела два соккер-кика по лежащей оппонентке Мегуми Ябушите.