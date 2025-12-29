Аспиналл перенес операцию на глазу: «Следующая пройдет в середине января. Мы работаем над возвращением»
Аспиналл: перенес операцию на глазу, следующая – в январе.
Чемпион тяжелого дивизиона UFC Том Аспиналл перенес операцию.
«У меня уже была операция на одном глазу, следующая пройдет в середине января. Мы работаем над возвращением», – сказал Аспиналл.
Напомним, Том Аспиналл и Сирил Ган встретились в главном событии турнира UFC 321, который прошел в Абу-Даби. Титульный поединок в тяжелом весе был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.
Аспиналл – Гану: «Мне предстоит операция благодаря твоим отвратительным ногтям. Размажу твое лицо, жулик»
Том Аспиналл: «Ган, черт возьми, пытался выколоть мне глаза. Он большой мошенник»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Tom Aspinall Official
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости