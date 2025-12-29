Аспиналл перенес операцию на глазу: «Следующая пройдет в середине января. Мы работаем над возвращением»

Аспиналл: перенес операцию на глазу, следующая – в январе.

Чемпион тяжелого дивизиона UFC Том Аспиналл перенес операцию.

«У меня уже была операция на одном глазу, следующая пройдет в середине января. Мы работаем над возвращением», – сказал Аспиналл.

Напомним, Том Аспиналл и Сирил Ган встретились в главном событии турнира UFC 321, который прошел в Абу-Даби. Титульный поединок в тяжелом весе был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

