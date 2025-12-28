Чарльз Оливейра набил татуировки с покемонами

Оливейра забил ноги изображениями покемонов.

Экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра набил на ноги татуировки с изображением покемонов.

Напомним, Оливейра подерется с Максом Холлоуэем за титул BMF в главном событии UFC 326. Бой пройдет в ночь на 8 марта.

Холлоуэй и Оливейра провели первую битву взглядов перед боем за пояс BMF

Бой между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой за титул BMF возглавит UFC 326