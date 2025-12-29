Шара Буллет – Царукяну на пресс-конференции: «Пока я в детстве алюминий воровал, чтобы позволить себе перчатки, ты другой жизнью жил. Так что не надо мне здесь про страх»
Боец UFC Шара Буллет ответил на критику Армана Царукяна на пресс-конференции перед схваткой по грэпплингу на Hype Fighting Championship.
«Я здесь, пришел сюда [на пресс-конференцию], как только прилетел. Видел твои громкие слова – они тебя не красят. Ты на личности переходишь. Храбрость и спорт сравнивать, думаю, неправильно.
Я другой жизнью жил. Для меня борьба и жизнь, понятие страха – с тобой могут не сходиться, понимаешь. Пока я в детстве алюминий воровал у себя на районе, чтобы позволить себе перчатки, ты другой жизнью жил. Так что не надо мне здесь про страх. Такие как ты на меня заявления писали», – сказал Шара Буллет.
