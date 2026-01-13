«Без соцсетей мне было бы намного проще». Доротея Вирер о внимании спонсоров перед домашней Олимпиадой

Доротея Вирер о внимании спонсоров: без соцсетей мне было бы намного проще.

Четырехкратная чемпионка мира по биатлону из Италии Доротея Вирер высказалась о внимании спонсоров перед домашней Олимпиадой-2026.

«Лето выдалось безумным, у меня никогда не было так много дел из-за Олимпиады. Всем что-то было нужно.

Я не отказываю, потому что это заработок. Но для меня как для спортсменки это тяжело, иногда даже очень.

Без соцсетей мне было бы намного проще. Сейчас кажется, что это в избытке, все спонсоры хотят присутствовать в соцсетях. В мои первые годы на Кубке мира такого не было.

Я мало отдыхаю, это главная проблема. Отдыхать нужно больше», – сказала Вирер.

Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.