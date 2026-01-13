0

Виттоцци и Вирер вернулись в состав сборной Италии на Кубок мира в Рупольдинге

Виттоцци и Вирер вернулись в состав сборной Италии на Кубок мира в Рупольдинге.

Итальянские биатлонистки Лиза Виттоцци и Доротея Вирер вернулись в состав национальной сборной на этап Кубка мира в Рупольдинге, который пройдет с 14 по 18 января.

Ранее обе спортсменки пропустили этап в Оберхофе в целях подготовки по индивидуальной программе.

Сборная Италии

Женщины

Лиза Виттоцци

Доротея Вирер

Ребекка Пасслер

Микела Каррара

Ханна Аухенталлер

Мужчины

Томмазо Джакомель

Лукас Хофер

Элия Дзени

Патрик Браунхофер

Дидье Бьона

Никола Романин

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: FISI
