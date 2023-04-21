«Путь Елимая».

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 Семей – город основатель казахстанского футбола. Если бы про футбол Казахстана писали книгу – первая глава была бы посвящена прекрасной команде «Елимай». Настало время добавить еще одну страницу в историю клуба из Семея.

 Футбольный клуб «Елимай» получил нового главного спонсора – компанию 1XBET! Это действительно большое событие для команды, поклонников и жителей города! Большой футбол возвращается на родину в Семей.

 Команда будет начинать свою вторую жизнь с Первой лиги, где уже по результатам первого сезона готова выйти в Премьер-лигу. Прекрасный стадион «Спартак» примет такие команды как «Женис», «Кайсар», «Тараз» и другие. «Елимай» уже успешно начал сезон, выйдя в плей-офф Кубка страны, а в Первой лиге забили 7 голов за две встречи, пропустив лишь однажды. 

 «Компания 1XBET уже давно известна своей любовью к спорту и активной поддержке спортивных клубов. Не удивительно, что мы решили стать главным спонсором «Елимая», – говорят представители компании. «Являясь главным спонсором спортивных эмоций, мы очень хотим подарить их жителям Семея».

 «Спонсорство от компании 1XBET – это не только финансовая поддержка, но и мощный имиджевый инструмент. Компания внесет свою лепту в развитие команды, поможет ей выйти на новый уровень, стать еще более заметной и узнаваемой», – отмечают в клубе «Елимай».

 Спонсорство со стороны компании 1XBET может дать команде возможность проводить более крупные и зрелищные матчи, привлекать новых талантливых игроков, создавать новые программы для болельщиков и расширять географию своих фанатов. Но самое главное – это то, что спонсорство от компании 1XBET дает команде дополнительный стимул для победы.

 Ждём всех жителей замечательного города Семей на домашних матчах на «Спартаке»! 

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